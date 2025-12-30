我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華男透過中間人匯款回中國 卻被指是「贓款」

時間不夠用 收納師：年末只要整理「這三處」就夠了

保費增福利縮？紅藍卡優勢計畫引辯論 理財專家籲別參加

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紅藍卡優勢計畫被批經常拒絕給付與延宕，對納稅人而言造成浪費。(美聯社)
紅藍卡優勢計畫被批經常拒絕給付與延宕，對納稅人而言造成浪費。(美聯社)

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)29日報導，同樣具有高度影響力的理財專家蘇西‧奧爾曼(Suze Orman)與「上周今夜」(Last Week Tonight)主持人奧利佛(John Oliver)相繼公開批判「紅藍卡優勢計畫」(Medicare Advantage)，並呼籲民眾不要參加，使得對紅藍卡優勢計畫感到滿意的民眾也開始出現疑慮。報導指出，是否適合紅藍卡優勢計畫並沒有標準答案，但這場辯論凸顯了健保制度有多分裂及混亂。

奧利佛在10月底的節目裡，花了31分鐘批評紅藍卡優勢計畫。他說，計畫嚴重缺乏效果，充斥拒絕給付與延宕，對納稅人而言造成浪費。他指出，大型保險公司為了拿到更多聯邦補貼，在病患風險指數上灌水，對於看病系統則訂定諸多限制，利用事先授權(prior authorizations)手續限縮病患就醫。

奧利佛表示：「綜觀所有因素就會發現，制度設計對保險公司來說顯然存在誘因，他們要讓你在資料上看起來病情愈嚴重愈好，可是當你真正需要幫忙時，他們卻盡可能提供愈少愈好。」

奧爾曼則撰文指出，傳統型紅藍卡(Original Medicare)其實比紅藍卡優勢計畫更好，聯合健保(UnitedHealthcare)、惠安納(Humana)等知名保險公司在2026年都將對紅藍卡優勢計畫做出整併或終止服務，參加計畫的老年人恐將面臨保費爆增、就醫系統被迫更改、福利縮水等狀況。

奧爾曼說，紅藍卡優勢計畫參加者對於保險公司的年度計畫更改通知一定要詳細查看，趁著還有時間考慮是否要轉回傳統型紅藍卡。

前任CVS健康(CVS Health)、聯合健保主管柯恩(Adam Korn)在職場社交平台領英(LinkedIn)發文對奧利佛論述提出質疑。柯恩指出，不管傳統型紅藍卡或紅藍卡優勢計畫，大約三分之二客戶都對服務感到滿意，紅藍卡優勢計畫對於自掏腰包花費有年度上限，傳統型紅藍卡並沒有，紅藍卡優勢計畫提供牙齒、視力、助聽器、交通、送餐等附加福利，聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)新規對保險公司加強監督、要求透明化，同時降低人工智慧(AI)判讀的拒保，讓事先授權加快作業。

報導指出，如果決定轉回傳統型紅藍卡，必須另外購買「差額保險」(Medigap)。適合繼續使用紅藍卡優勢計畫的民眾包括：醫生在保險公司系統內、使用藥物價格在負擔範圍內、很少需要昂貴的醫療項目、重視牙齒與視力等保健、沒有能力負擔差額保險保費。

以下幾種民眾不妨考慮轉到傳統型紅藍卡：患有複雜疾病或慢性病、希望有全國看病系統的彈性、擔心紅藍卡優勢計畫被停掉、曾因事先授權造成就醫不便。

紅藍卡 保險 健保

上一則

美媒直擊中國圍台軍演「10枚飛彈連發」川普稱不擔心是這原因

下一則

內唐亞胡會川普 川：伊朗若重建核子計畫 美將再次攻擊

延伸閱讀

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？
學區樹倒砸民宅 電視台替屋主發聲 保險公司才肯賠

學區樹倒砸民宅 電視台替屋主發聲 保險公司才肯賠
調查：疫後企業醫保費飆 成本轉嫁勞工、雇主

調查：疫後企業醫保費飆 成本轉嫁勞工、雇主
郵購藥局「過度續藥」太氾濫 紅藍卡損失30億

郵購藥局「過度續藥」太氾濫 紅藍卡損失30億

熱門新聞

國土安全部公布的新規生效，即日起含持有綠卡在內的非公民，出入境美國都一律要拍照。圖為海關要求入境者面對相機拍照。（美聯社）

國安部新規生效：含綠卡所有非公民 出入境要拍照

2025-12-27 04:58
為應對ICE攔查，許多民眾出門已隨身帶護照，證明身分。圖中的墨西哥移民母親，把她的墨西哥護照和女兒的美國護照收在一起。(美聯社)

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

2025-12-24 05:27
哈塞特接受訪問時表示，明年凡是加班的勞工、年長者，或者有小費收入的人，都將獲得巨額的退稅。圖為堪薩斯州一家燒烤餐廳。(路透)

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

2025-12-22 19:53
川普總統22日在佛州海湖莊園宣布美國海軍新的黃金艦隊計畫，推出「川普級」新型戰艦，身旁示意圖寫著首艦名稱為「挑戰號」。(路透)

世界歷史上最大戰艦 川普宣布建造2艘全新「川普級」戰艦

2025-12-22 19:36
美國貿易代表署12月23日宣布，將對中國輸美半導體加徵關稅，但把啟動時間延後到2027年6月。(路透)

美宣布對中晶片加徵關稅2027年6月生效 中國回應了

2025-12-23 19:40
小布希總統的堂弟喬納森布希(右一)參選緬因州長。(美聯社)

甘迺迪、布希、裴洛西…大批政治世家新生代 投入2026選舉

2025-12-26 05:23

超人氣

更多 >
台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」
為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？
為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大
習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩
以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對