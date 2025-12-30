川普政府允公衛為由拒絕申庇者入境 12/31生效

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
2023年5月，在德州哈林根，移民局以「美國法典第42卷」遣返來自瓜地馬拉的無證客。(美聯社)
川普總統在首個任期內，於2020年引用美國法典第42卷(Title 42)，允許政府以防止疫情為由關閉美墨邊境，阻止南部非法移民入境，拜登上台後未能將之最終廢止而是阻止其繼續生效。現在川普政府宣布，一條類似新規定在12月31日生效。

路透報導，「聯邦公報」29日刊登，新規定允許政府可以「傳染病引發的緊急公共衛生問題」為由拒絕庇護申請，為川普政府提供另一工具，在美墨邊境拒絕尋求庇護者入境。

根據移民法，非法入境美國的外國人可以申請庇護，政府不能將他們直接遣返；但在法典第42卷規定下，邊境管制人員可以即時決定，是否將非法移民遣返。

法典第42卷是在二戰期間頒布的法令，如果聯邦疾病防治中心(CDC)認為讓外國人進入美國可能會帶來傳染性疾病，可以禁止入境。

2020年3月新冠疫情大爆發期間，川普政府引用這項法規將大量南部非法入境者拒之門外，數據顯示，自法典第42卷實施至2023年3月期間，三年內共有280萬非法移民被驅逐。

拜登總統上台後以新冠疫情威脅降低為由，不再以「公共衛生需求」為由實施關閉邊境，首次宣布法典第42卷在2023年5月11日失效，但由於受到法律挑戰，拜登政府沒法將之結束，而是五次延後生效日期。

但川普二度回朝後全力打擊非法移民，現在新規生效，被視為是阻止非法移民入境的工具之一。

川普首任引用法典第42卷時，已遭移民倡權組織批評是利用公共衛生緊急事件大規模拒絕庇護申請，認為昰曲解美國法律，以實現拒絕及遣返非法移民的目標。

中間偏左組織「第三條路」(Third Way)的社會政策主任皮爾斯(Sarah Pierce) 認為，新法規給予川普政府巨大的自由裁量權，聲稱可預見這個權力將被濫用。新規除了可拒絕庇護申請外，還可拒絕另一名為「暫緩遣返」的保護措施。

2023年5月，在德州艾爾帕索機場，移民局以「美國法典第42卷」遣返來自宏都拉斯的無證客。(路透)
2023年5月，在德州艾爾帕索機場，移民局以「美國法典第42卷」遣返來自宏都拉斯的無證客。(路透)

