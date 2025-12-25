H-1B抽籤制變革 作業時間加長 不利職場新人

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導
據統計，印度是取得H-1B簽證最多的國家，抽籤規定修改，勢將造成影響。（路透）
據統計，印度是取得H-1B簽證最多的國家，抽籤規定修改，勢將造成影響。（路透）

隨著聯邦政府各部門連手推出各項遏制所謂「濫用計畫」行為的具體措施和新規定，包括社群媒體審查、推出工資保護規則、廢除H-1B隨機抽籤制，H-1B簽證申請人未來一年面臨更多阻礙。移民顧問和專家指出，企業很可能會減少H-1B簽證擔保數量，應屆畢業生和職場新人幾乎無法取得H-1B簽證。

美國駐印度大使館22日在X平台宣布，12月15日起，對所有H-1B和H-4簽證申請者進行網路資訊審查，以遏制「濫用H-1B計畫」行為。勞工部上周提出工資保護法案，則可能阻礙企業為H-1B簽證申請人提供擔保。國土安全部23日表示，有關H-1B簽證優先考慮高薪員工的加權規則提案，已進入最終審查階段，新系統明年2月27日生效。

移民顧問公司Vialto Partners合夥人達夫塔里(Manish Daftari)向CNBC表示，一旦規定實施，將大幅提高所有H-1B簽證持有者現行薪資水平，企業很可能會減少H-1B簽證擔保數量；「任何一項或兩項規定的實施，都可能出現失業情況，但最大影響可能是：企業不再為員工提供H-1B簽證擔保。」

華府智庫「尼斯卡南研究中心」(Niskanen Center)分析師伊斯特林(Cecilia Esterline)則警告，「這些規則可能會使應屆畢業生和職業生涯初期專業人士幾乎無法獲得H-1B簽證，即使他們從事新興或關鍵領域工作。」

由於美國駐印度領事館重新安排簽證面談預約以符合社媒審查要求，許多H-1B簽證申請案嚴重延誤。達夫塔里表示，過去兩周發生的面試預約重新安排，嚴重影響人們返美。12月和1月大部分面談預約已被延到3月和4月，有些甚至延到8月。

伊斯特林表示，將社群媒體審查應用於所有案例，不僅缺乏效率且可能是「無效政策」，對美國雇主和消費者來說，都會造成延誤。

新加坡國立大學南亞研究所資深研究員帕里特（Amitendu Palit）則表示，「這些政策大多數似乎是為了安撫國內政治選民」，但美國科技業對技能的需求始終存在，人們最終可能會找到規避之道。

H-1B 簽證 社群媒體

