ICE草擬：把倉庫改建拘留中心 可關押8萬人

記者顏伶如／綜合報導
據ICE內部文件透露，擬選定各州幾個倉庫改建成拘留中心，估計可多關押8萬非法移民。（路透）
據ICE內部文件透露，擬選定各州幾個倉庫改建成拘留中心，估計可多關押8萬非法移民。（路透）

華盛頓郵報24日報導，根據移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)內部文件，川普政府打算在全國各地將倉庫改建為移民拘留中心，估計總共可關押8萬人，其中七座倉庫改建的大型拘留中心位於維吉尼亞州、德州、路易斯安納州、亞利桑納州、喬治亞州、密蘇里州，另外16座規模較小的移民處理中心則分布於紐約州、佛羅里達州、新澤西州、賓州等地。

根據華盛頓郵報取得移民和海關執法局內部文件，川普政府正在尋找包商，將分布全國各地的工業倉庫改建成在同一時間能關押8萬人的移民拘留中心與移民處理中心，以便加快遣返作業。

根據ICE規畫，以後遭到逮捕的無證移民將就近送到移民處理中心，停留幾周之後再送到七座大型拘留中心，準備遣返。每座拘留中心可容納5000人至1萬人不等。大型移民拘留中心的設置地點都靠近移民和海關執法局現有的主要機構。

七個大型拘留中心位於：維州史塔福德(Stafford)、德州休金斯(Hutchins)、路州哈默德(Hammond)、德州貝登(Baytown)、亞州格蘭岱爾(Glendale)、喬州索舍爾瑟克爾(Social Circle)、密州堪薩斯市(Kansas City)。

另外16座規模較小的移民處理中心則位於艾爾帕索(El Paso)、聖安東尼奧(San Antonio)、奧克拉荷馬市(Oklahoma City)、鹽湖城(Salt Lake City)、紐約州切斯特(Chester)、佛州朱比特(Jupiter)、新州羅克斯伯里(Roxbury)、賓州特里蒙特(Tremont)等地。每座中心可容納人數在500人至1500人之間。

報導指出，ICE的倉庫改建計畫屬於草擬階段，日後還可能有所調整。

白宮「邊境沙皇」(Border czar)霍曼(Tom Homan)本月稍早在社群媒體X發文寫道，川普政府今年以來已經遣返57萬9000多人。

ICE代理局長里昂斯(Todd Lyons)今年4月在一場邊境安全研討會上說，川普政府目標是把遣返作業做得像亞馬遜(Amazon)運送包裹一樣暢通流順，「要像Amazon Prime一樣，但運送的是人類」。

