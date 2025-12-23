我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山最大購物中心 聖誕前如鬼城 93%店鋪空置

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

國安部推「限時優惠」：無證客年底前自願離境 獎金增至3000元

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
來自宏都拉斯的無證客凱文．安東尼奧．波薩達斯展示手機上的CBP Home應用程式，他於今年5月自願離開美國。(路透)
來自宏都拉斯的無證客凱文．安東尼奧．波薩達斯展示手機上的CBP Home應用程式，他於今年5月自願離開美國。(路透)

國土安全部宣布「限時優惠」，凡在年底前自願離開美國的非法移民，可獲得3000元「離境獎金」，遠高於今年5月宣布計畫時的1000元。

國土安全部長諾姆(Kristi Noem)22日發聲明宣布有關決定時，表示這是個「限時優惠」，是美國納稅人「慷慨地」將離境獎勵提高兩倍，優惠限期至今年12月31日。

她同時警告，「非法移民應該利用這項福利自行遣返，因為如果他們不這樣做，我們會找到他們，我們會逮捕他們，而且他們永遠也回不來了」。

按照目前法例，被遣返的人將永久禁止進入美國，但透過自願離境，無證移民最終仍可透過合法途徑到美國。

聲明附有一張海報警告說，國安部正「從黑名單上剔除名字」，警告「不要成為我們下一個找到的名字」。

國安部宣稱，今年5月宣布自願離境獎勵1000元計畫以來，已有「數萬人」使用政府的CBP Home 手機應用程式，向政府通報自離境，除了可獲得免費機票到任何一個地方，還會免除因無視遣返令而面臨的巨額罰款。國安部強調「該應用程式有立即離開及自我遣返的選項，他們將來仍有機會合法返回並實現美國夢」。

根據華爾街日報等媒體報導，儘管「離境獎金」增加兩倍，但對於政府來說非常划算，可節省大量成本。政府早前估計逮捕、拘留以及遣返非法移民，整個程序平均每人成本為1萬7121元。

國土安全部官員估計，包括驅逐、遣返及自願離境等，今年約有190萬無證移民離開美國，包括部分人自願離境。有關官員表示已有「數萬人」使用CBP Home應用程式離境的說法，但數字無法核實。

移民研究中心(Center for Immigration Studies)根據美國人口普查局的「目前人口調查」(Current Population Survey)數據預測，在全力打擊非法移民及收緊政策下，估計今年上半年美國的外國人口減少了220萬人，是數十年來單年降幅最大的一次。

非法移民 遣返 國土安全部

上一則

遭政治施壓？「60分鐘」報導薩爾瓦多無證客監獄 播出前喊卡

下一則

Nvidia通知中國客戶：H200晶片擬農曆年前開始出貨

延伸閱讀

無證客年底前自願離境 獎金增至3000元

無證客年底前自願離境 獎金增至3000元
續施壓委內瑞拉 美國土安全部長：馬杜洛須下台

續施壓委內瑞拉 美國土安全部長：馬杜洛須下台
華盛頓州暴雨成災 聯邦防洪經費引發訴訟被擱置

華盛頓州暴雨成災 聯邦防洪經費引發訴訟被擱置
綠卡樂透喊停 華人申請者譁然

綠卡樂透喊停 華人申請者譁然

熱門新聞

川普政府加大力度取消海外出生的公民身分，要求移民局每月提出100至200個撤銷入籍案件。（美聯社）

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

2025-12-18 12:55
名導羅伯雷納與妻子蜜雪兒被發現陳屍在洛杉磯住宅。（美聯社）

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

2025-12-15 13:52
新一批艾普斯坦檔案中有柯林頓與麥可傑克森的合照。（路透）

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

2025-12-20 12:35
川普政府要求重新安排日期審理遭擱置多年的移民案，使得近12萬無證移民面臨被遣返風險，當中一半最少已在美國居住了十年。圖為五歲的萊安德羅·萊昂於2023年在波士頓的法尼爾廳的入籍儀式上，聆聽美國國歌。(路透檔案照)

川普要求重啟12萬移民案 多已行政結案 符合豁免遣返

2025-12-19 16:58
川普總統17日晚白宮對全國發表演講，主要是強調他的政績，表示物價平穩，就業人數增加。(路透)

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

2025-12-18 01:29
美國總統川普。（美聯社）

川普宣布暫停綠卡抽籤 因布朗大學、MIT槍案兇手藉此計畫來美

2025-12-19 01:16

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者