布朗大學槍手屍檢報告 自盡兩天後才被發現

監視器拍下槍手內維斯·瓦倫特身影。 (路透)

布朗大學槍擊 案，全美震驚。槍手內維斯·瓦倫特(Claudio Neves Valente)，13日作案，18日被發現自殺身亡，但最新報導指，瓦倫特早在16日被發現的兩天前就已自殺。

瓦倫特12月13日在布朗大學的巴魯斯與霍利大樓(Barus & Holley building)開槍作案，12月15日又潛入麻州布魯克萊恩(Brookline)麻省理工學院(MIT)教授洛萊羅(Nuno Loureiro)家中槍殺對方。

新罕布夏州 檢察長福爾梅拉(John Formella)辦公室公布屍檢結果，內維斯·瓦倫特於12月16日自盡身亡，兩天後18日在新罕布夏州的倉儲被發現，頭部中槍。

聯邦菸酒槍炮及爆裂物管理局(ATF)與FBI表示，現場兩把手槍與布朗案及洛萊羅謀殺案彈殼高度吻合。普羅維登斯(Providence)警察局長佩雷斯(Oscar Perez)指出，內維斯·瓦倫特獨自作案，離開羅德島州後將租車佛羅里達車牌換成緬因州牌照，掩人耳目。

瓦倫特槍擊前兩小時，在大樓廁所，被Reddit用戶「約翰」(John)瞧見，衣著不合當時天氣，約翰同時目擊內瓦倫特駕駛日產Sentra轎車，提供警方佛州車牌線索，警方循線調閱，FBI追蹤內維斯·瓦倫特進入洛萊羅公寓附近大樓，1小時後抵達倉儲。 內維斯·瓦倫特駕駛的日產轎車。 (路透)

來自葡萄牙 的瓦倫特在里斯本以北1小時車程的新托里什(Torres Novas)長大，高中時物理成績優異，曾參加物理奧林匹克競賽滿17歲時，他曾與其他學生和老師一起前往澳洲首都坎培拉旅行。

瓦倫特與洛萊羅兩人1990年代後期同在葡萄牙里斯本高等理工學院(Instituto Superior Técnico)就讀物理。根據葡萄牙官方公報顯示，內維斯·瓦倫特曾在該研究所擔任助教，但在2000年2月他的合約被終止。幾個月後，在布朗大學物理系攻讀博士，後休學離校。而根據警方提供的資料，瓦倫特於2017年以綠卡抽籤，成為美國合法永久居民。他在移民文件中將布朗的巴魯斯與霍利大樓列為他「就讀機構」的地址，並註明自己早在15年前就輟學了。

葡萄牙外交部長藍格爾(Paulo Rangel)對同鄉涉案震驚，里斯本電漿與核融合研究所(IPFN)主任也驚嘆：「難信同窗怒火燒了25年。」