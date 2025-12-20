布朗大學槍手靠抽中「綠卡樂透」留美 川普下令終止抽籤

布朗大學和麻省理工學院槍擊案同時破案，兇嫌是葡萄牙籍的內維斯．瓦倫特，曾就讀布朗大學，也曾與MIT被殺教授讀同所學校。（美聯社）

羅德島州布朗大學(Brown University)13日發生校園槍擊 案，造成2名學生死亡、9人受傷的不幸，直到18日晚間，涉案兇手被發現陳屍於新罕布夏州一處出租倉庫內，警方召開記者會證實，嫌犯身分為48歲葡萄牙 籍布朗大學退學生內維斯·瓦倫特(Claudio Neves Valente)。

根據普羅維登斯警方調查，內維斯·瓦倫特於2000年持學生簽證 在布朗大學就讀，2017年申請多元化移民簽證抽籤計畫(DV1)，數月後即獲得永久居留合法身分，因此川普總統把矛頭指向DV1，18日宣布終止該計畫；國土安全部長諾姆(Kristi Noem)隨後指示美國公民暨移民服務局(USCIS)暫停「綠卡樂透」(Green card lottery)，並在社群平台X發文強調：「本來就不該允許這名罪大惡極的人進入我們的國家。」

報導指出，DV1計畫每年透過抽籤方式，向來自美國人口組成比例較低的國家公民核發最多5萬張綠卡，其中多數為非洲國家，至於綠卡抽籤制度係由國會設立，因此川普政府片面宣布終止DV1，可能引發新一波法律爭議。

根據統計，2025年有將近2000萬人申請簽證抽籤，如計入配偶共有超過13萬1000人中籤，中籤者必須經過審查才能獲准入境美國，其中葡萄牙公民僅有38個名額。

根據美聯社報導，羅德島州普羅維登斯(Providence)警局局長佩雷斯(Oscar Perez)表示，瓦倫特開槍自戕，而且根據目前掌握的線索研判，兇手為單獨犯案。

布朗大學校長帕克森(Christina Paxson)指出，瓦倫特於2000年秋季至2001年春季就讀布朗大學，自2000年9月起獲准進入研究所修讀物理學，並重申「與本校目前沒有任何隸屬關係」。

另外麻州聯邦檢察官富利(Leah B. Foley)也指出，瓦倫特除了犯下布朗大學槍擊案，也是15日槍殺麻省理工學院(MIT)核子科學教授洛萊羅(Nuno F. G. Loureiro)的兇手，儘管聯邦調查局(FBI)先前宣稱並未發現兩起槍擊案有直接關聯，但富利透露，瓦倫特與死者洛萊羅曾於1995年至2000年間在葡萄牙同一所大學攻讀相同學術課程。

羅德島州檢察長內隆哈(Peter Neronha)還透露，由於一名關鍵證人主動出面協助警方調查，布朗大學槍擊案情得以一舉突破，但也坦言，瓦倫特犯案動機仍待警方釐清，並強調（相關新聞見A3）