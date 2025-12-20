新一批淫魔檔案公布 柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
新一批艾普斯坦檔案中有柯林頓與麥可傑克森的合照。（路透）
新一批艾普斯坦檔案中有柯林頓與麥可傑克森的合照。（路透）

川普總統11月簽署一項在國會近乎全票通過的法案，要求司法部交出已故「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案。司法部19日公布了數千份艾普斯坦的文件，包括一系列前所未見的比爾·柯林頓(Bill Clinton)、麥可傑克森和其他名人的照片，以及少量川普總統的照片；然而這些文件並不完整，沒有為艾普斯坦與其他富豪或權勢人士的關係提供重大依據。司法部次長布蘭奇(Todd Blanche)則說暫時不會公開完整的艾普斯坦案，而是先提交部分文件。

美聯社和華爾街日報等媒體報導，與艾普斯坦有關的數千封電子郵件、照片、文件已被法院或政府陸續公開，但聯邦調查局(FBI)手中的一些紀錄，例如從艾普斯坦房產中查獲的證據、FBI探員的手寫筆記，仍處封存狀態。司法部19日公布的文件主要是照片，但也包括通話紀錄、大陪審團證詞、採訪筆錄和其他文件。

這些文件顯示，聯邦調查局持有包含數千張艾普斯坦生前照片縮圖的CD和DVD光碟。這些照片詳細紀錄了艾普斯坦的環球旅行、遊艇、私人飛機，照片中通常圍繞著一些年輕女性，呈現不同程度的裸露狀態或各種性感姿勢；基於保護個資，這些女性的照片有數十張完全被塗黑，其他照片則大部分被塗黑。

柯林頓與艾普斯坦前女友季絲蘭·麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)在泳池戲水的照片，以及柯林頓與一名臉部塗黑的女子同乘飛機、或柯林頓與另一名女性泡在熱水浴缸中的照片。川普的照片則是早已盛傳的與艾普斯坦之合照。其他照片還有富豪布蘭森(Richard Branson)與艾普斯坦合照、麥可傑克森與艾普斯坦合照、知名魔術師大衛考柏菲(David Copperfield)與麥斯威爾合照等。

司法部釋出新一批艾普斯坦檔案，裡面包括柯林頓與女性泡在熱水浴缸中的照片。（路透）
司法部釋出新一批艾普斯坦檔案，裡面包括柯林頓與女性泡在熱水浴缸中的照片。（路透）

布蘭奇雖說19日會公布「數十萬份」文件、接下來幾周預計還會再公布數十萬份，但新公布的文件不到1萬頁。布蘭奇表示因為需要編輯證人的姓名或身分資訊，因此延遲公布。參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)同日則發聲明稱不完整公布檔案等同於違法，「條文很明確，川普政府有30天的時間公布所有與相關文件，而不是部分文件，做不到就是違法，表明司法部、川普、邦迪(Pam Bondi)一心想要掩蓋真相。」

司法部表示會在年底之前再公布一批艾普斯坦檔案。

司法部最新釋出的檔案包括艾普斯坦私人座機的飛行紀錄及他施虐的紀錄。（路透）
司法部最新釋出的檔案包括艾普斯坦私人座機的飛行紀錄及他施虐的紀錄。（路透）

艾普斯坦 司法部 川普

