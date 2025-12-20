新一批淫魔檔案公布 柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

新一批艾普斯坦檔案中有柯林頓與麥可傑克森的合照。（路透）

川普 總統11月簽署一項在國會近乎全票通過的法案，要求司法部 交出已故「淫魔」富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)檔案。司法部19日公布了數千份艾普斯坦的文件，包括一系列前所未見的比爾·柯林頓(Bill Clinton)、麥可傑克森和其他名人的照片，以及少量川普總統的照片；然而這些文件並不完整，沒有為艾普斯坦與其他富豪或權勢人士的關係提供重大依據。司法部次長布蘭奇(Todd Blanche)則說暫時不會公開完整的艾普斯坦案，而是先提交部分文件。

美聯社和華爾街日報等媒體報導，與艾普斯坦有關的數千封電子郵件、照片、文件已被法院或政府陸續公開，但聯邦調查局(FBI)手中的一些紀錄，例如從艾普斯坦房產中查獲的證據、FBI探員的手寫筆記，仍處封存狀態。司法部19日公布的文件主要是照片，但也包括通話紀錄、大陪審團證詞、採訪筆錄和其他文件。

這些文件顯示，聯邦調查局持有包含數千張艾普斯坦生前照片縮圖的CD和DVD光碟。這些照片詳細紀錄了艾普斯坦的環球旅行、遊艇、私人飛機，照片中通常圍繞著一些年輕女性，呈現不同程度的裸露狀態或各種性感姿勢；基於保護個資，這些女性的照片有數十張完全被塗黑，其他照片則大部分被塗黑。

柯林頓與艾普斯坦前女友季絲蘭·麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)在泳池戲水的照片，以及柯林頓與一名臉部塗黑的女子同乘飛機、或柯林頓與另一名女性泡在熱水浴缸中的照片。川普的照片則是早已盛傳的與艾普斯坦之合照。其他照片還有富豪布蘭森(Richard Branson)與艾普斯坦合照、麥可傑克森與艾普斯坦合照、知名魔術師大衛考柏菲(David Copperfield)與麥斯威爾合照等。 司法部釋出新一批艾普斯坦檔案，裡面包括柯林頓與女性泡在熱水浴缸中的照片。（路透）

布蘭奇雖說19日會公布「數十萬份」文件、接下來幾周預計還會再公布數十萬份，但新公布的文件不到1萬頁。布蘭奇表示因為需要編輯證人的姓名或身分資訊，因此延遲公布。參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)同日則發聲明稱不完整公布檔案等同於違法，「條文很明確，川普政府有30天的時間公布所有與相關文件，而不是部分文件，做不到就是違法，表明司法部、川普、邦迪(Pam Bondi)一心想要掩蓋真相。」