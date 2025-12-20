我的頻道

華人超市豬肉蔬果特價爆搶購 她狂買30磅五花肉

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

H-1B面談突取消 數千人被困在印度 衝擊美科技業

編譯盧炯燊／綜合報導
數以千計的印度人回國面談H-1B，日期卻遭大幅延後，進退維谷。圖為印度學生向美國領事館抗議的資料照片。(美聯社)
數以千計的印度人回國面談H-1B，日期卻遭大幅延後，進退維谷。圖為印度學生向美國領事館抗議的資料照片。(美聯社)

川普政府收緊H-1B簽證政策對印度人造成重大影響，目前有數以千計返鄉休假的印度籍H-1B持有人，因無法完成續簽及面談而滯留家鄉。美國公民暨移民服務局(USCIS)今年4月一份報告指出，印度長期以來是H-1B計畫的最大受益國，該簽證持有人當中高達71%為印度籍。

華盛頓郵報駐新德里的記者報導指出，印度境內的美國領事館已大量取消並延後12月的面談名額，原本預約在12月15日至26日的數千名持H-1B簽證專業人才，由於無法面談而進退維谷，最快要等到2026年3至5月才能恢復面談。

H-1B簽證是針對美國企業專業技術外籍員工的臨時工作簽證，由雇主擔保申請，有效期為三年，可延期一次至六年。總統川普1月重返白宮後，該計畫即受到批評，他的右翼支持者指搶走了美國公民的工作，要求將其廢除。但矽谷高層聲稱簽證持有人對他們的產業至關重要。

目前雖沒有廢除H-1B計畫，但國務院12月15日起實施強制性「線上身分審核」，嚴格審查所有H-1B簽證申請者及家屬H-4簽證的資料，加上現時延後面談，對於大量持有該簽證的印度人來說，無疑是個雙重打擊。

休士頓一家移民律師事務所的合夥人諾伊曼(Emily Neumann)表示，她有至少100名客戶滯留在印度，突然取消預約簽證打亂了不少人的生活，擔心長時間無法回美國會失去工作。

一名滯留的印度工程師告訴華郵記者，他在12月8日收到美國國務院電郵通知，原先的領事面談預約已經取消，重新安排在2026年7月2日，要足足等待超過半年。

受影響的人年紀多在30多至40多歲之間，已在美國生活多年，現正忙著與美國雇主協商其他工作方式。由於無法預計員工何時返回崗位，多家美國科技公司正設法尋找各種安排及變通方案。

白宮及美國駐印度大使館均拒絕答覆華郵查詢，國務院發言人則回應說，過去是著重快速處理申請，現在首要重點是徹底審查每個簽證申請人。

分析人士認為，此次加強審查是川普政府選舉年強化移民執法的整體策略之一。由於未能確定是否廢除H-1B，美印商業理事會(U.S.-India Business Council)已緊急向國務院提出請求，在孟買(Mumbai)及海得拉巴(Hyderabad)增設面談名額以消化積壓案件。

工作簽證 印度 H-1B

