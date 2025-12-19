我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州交通法規更嚴格 超速1哩也攔查

波士頓法官裁決支持哈佛言論自由、研究經費案 川普政府提起上訴

川普宣布暫停綠卡抽籤 因布朗大學、MIT槍案兇手藉此計畫來美

編譯陳韻涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

川普總統18日宣布暫停綠卡抽籤(green card lottery)計畫，因為該計畫讓布朗大學(Brown University)與麻省理工學院(MIT)槍擊案的葡萄牙裔兇嫌瓦倫特(Claudio Neves Valente)得以入境美國。

國土安全部部長諾姆(Kristi Noem)透過社群「X平台」發文寫道，「根據川普的指示，我已下令美國公民暨移民服務局(U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)暫停綠卡抽籤計畫。

諾姆表示，「根本不該容許這種罪大惡極的人進入我們的國家。」

美聯社報導，48歲的葡萄牙裔男子瓦倫特涉嫌13日布朗大學2死9傷的槍擊案，並於15日謀殺MIT核子科學教授洛萊羅(Nuno Loureiro)。

警方18日晚間9時在新罕布夏州塞勒姆(Salem)搜捕瓦倫特時，在一個儲藏室內發現一名男子的屍體，該名男子顯然自戕身亡。

麻州聯邦檢察官富利(Leah B. Foley)表示，瓦倫特2017年獲得合法永久居民身分。

▼收聽一洲焦點Podcast：

葡萄牙 綠卡 川普

上一則

波士頓法官裁決支持哈佛言論自由、研究經費案 川普政府提起上訴

下一則

淫魔照又公布68張 驚見裸寫「蘿莉塔」

延伸閱讀

波士頓法官裁決支持哈佛言論自由、研究經費案 川普政府提起上訴

波士頓法官裁決支持哈佛言論自由、研究經費案 川普政府提起上訴
川普簽署國防授權法 預算規模達9006億元

川普簽署國防授權法 預算規模達9006億元
Nvidia、微軟、谷歌、xAI… 24家公司響應川普「創世紀任務」

Nvidia、微軟、谷歌、xAI… 24家公司響應川普「創世紀任務」
路透：川普政府啟動首批Nvidia H200晶片輸中審查

路透：川普政府啟動首批Nvidia H200晶片輸中審查

熱門新聞

川普政府加大力度取消海外出生的公民身分，要求移民局每月提出100至200個撤銷入籍案件。（美聯社）

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

2025-12-18 12:55
名導羅伯雷納與妻子蜜雪兒被發現陳屍在洛杉磯住宅。（美聯社）

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

2025-12-15 13:52
美國波音C-40快艇運輸機。示意圖。(路透資料照)

美軍運輸機在日本短暫升空3分鐘 神秘行動引發猜測

2025-12-11 12:44
與美國公民結婚之綠卡申請人不保證不被驅逐，如果簽證逾期仍會被逮捕。圖中新人非新聞當事人。（路透）

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

2025-12-13 04:53
川普總統17日晚白宮對全國發表演講，主要是強調他的政績，表示物價平穩，就業人數增加。(路透)

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

2025-12-18 01:29
2003年，美國巡洋艦「聖喬治角號」發射一枚戰斧巡弋飛彈。(路透)

美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤

2025-12-14 04:00

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻
布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡
解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里