大麻管制放寬 價格可能下降…仍屬非法

編譯廖振堯／綜合報導

川普總統18日簽署行政命令後，大麻將從「管制藥物法」(Controlled Substances Act)中的第一級管制藥物降為第三級，路透整理出全美各地一般民眾將受到那些影響。

據報導，第一級管制藥物如海洛因，是被認定為沒有公認醫療價值且濫用可能性最高的藥物；而第三級藥物的濫用可能性為中等。雖然專家表示放寬大麻管制等級可能會降低稅收、改善大麻企業獲得投資者資金的管道，但大麻在聯邦層面仍將受到嚴格限制，因此對消費者而言並沒有太大變化。要真正改變人們如何取得大麻，國會必須通過新的法律，或者聯邦機構需要頒布新的法規。

這項行政命令會改變我在哪裡可以合法購買大麻嗎？

不會。大麻仍只能在38個醫用大麻已合法化的州，或24個允許娛樂性用途的州購買。法律專家表示聯邦政府取消了廣泛禁令後，可能會促使更多州將大麻合法化，但這可能需要一些時間。

現在可不可以帶大麻軟糖搭飛機？

通常不行，因為根據聯邦法律，大麻仍然是非法的。運輸安全管理局(TSA)在其網站上表示不會搜查非法毒品，但如果在安檢過程中發現，還是會呈報給執法部門；民眾亦不能攜帶大麻跨州旅行。

大麻價格會不會下降？

有可能。大麻價格偏高，部分原因在於相關企業無法使用傳統銀行體系，且面臨高額稅負，因為聯邦政府仍將其歸類為毒品販運相關產業。若重新分類大麻，可能減輕稅務負擔，並使部分企業能將節省下來的成本回饋給消費者。

黑市是否就此消失？

絕對不會。專家表示只有當州政府許可的藥房出售之大麻價格與街頭出售的大麻價格持平時，黑市才會消失。

川普的行政令是否會面臨法律挑戰？

專家表示會的。一些團體如長期反對大麻合法化的非營利組織「智慧大麻政策」(Smart Approaches to Marijuana)，敦促川普政府不要重新畫分大麻的管制級別，並指出如果重新畫分便會提起訴訟。

大麻合法化 川普 聯邦政府

