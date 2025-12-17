柯克之死是遭內部背叛？保守派網紅拋陰謀論震撼遺孀

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
柯克遇刺身亡後，網紅驚爆陰謀論，指原因是保守派內訌。（美聯社）
保守派名嘴甘蒂絲‧歐文斯(Candace Owens)是在YouTube、Instagram擁有數百萬追蹤粉絲的網紅，播客節目「甘蒂絲」(Candace)上周在蘋果公司(Apple)新聞類播客節目排行榜人氣指數贏過華爾街日報，僅次於紐約時報。歐文斯長期以驚人內幕、衝突對立為論述賣點，但近來聲稱保守派倡議人士柯克(Charlie Kirk)今年9月遭槍擊身亡是遭到「美國轉捩點」內部人士背叛的陰謀論，震撼柯克遺孀艾瑞卡(Erika Kirk)，某些「讓美國再次偉大」(MAGA)昔日挺川派盟友則開始跟歐文斯切割。

保守派倡議組織「美國轉捩點」(Turning Point USA)創辦人柯克9月10日在猶他州大學校園演講活動中遭遇槍擊死亡，享年31歲。22歲猶他州男子羅賓森(Tyler Robinson)面臨加重謀殺(aggravated murder)等罪名起訴。

華盛頓郵報16日報導，歐文斯最近對柯克槍擊案提出陰謀論，聲稱柯克遭到「美國轉捩點」內部人士背叛，槍擊案是法國、以色列政府特工策畫。多年來在保守派倡議運動裡跟歐文斯並肩而行的某些盟友，開始與她畫清界線。保守派播客節目主持人普爾(Tim Pool)上周點名歐文斯是「邪惡的卑鄙小人」、「企圖毀滅一切，還一邊洋洋得意不停竊喜」。

普爾接受華盛頓郵報訪問時說，MAGA陣線目前出現分裂，因為歐文斯等人想利用模糊政治觀點爭取新的觀眾族群。

面對普爾與多名挺川派名嘴批評破壞MAGA運動，歐文斯回擊說，批評者是想要傷害她個人聲譽的「猶太復國主義者」(Zionist)。

柯克遇刺後，遺孀艾瑞卡接棒出任「美國轉捩點」執行長。報導指出，歐文斯的陰謀論讓艾瑞卡感到震撼，歐文斯與艾瑞卡15日私下會面四個半小時，消息人士說，艾瑞卡希望與歐文斯修補關係。會面之後，兩人各自在X平台發表聲明時都提到這次見面「獲益甚多」(productive)，歐文斯也說「緊張已經緩和」，但兩人都沒有提供細節。

36歲的歐文斯在川普第一任執政期間以挺川非洲裔年輕黑人女性形象崛起，挺身對抗「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)、「我也是」(Me Too)等社會運動，2017年獲「美國轉捩點」聘用出任都會參與部主任，2018年獲川普在白宮接見。

