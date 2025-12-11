川普宣布「金卡」上路：拿綠卡的捷徑 企業可留住人才

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導
「川普金卡」簽證計畫10日起上路，個人金卡申請者需向財政部捐款100萬元。(美聯社)
川普總統宣布，「川普金卡」(Trump Gold Card)簽證計畫10日起上路。川普在他的社群網站「真實社群」(Truth Social)發文，大力宣傳這項可獲美國綠卡的移民新捷徑。

新聞周刊報導，川普寫道：「美國政府的『川普金卡』今天正式上路！。太令人興奮了！我們偉大的美國企業終於可以留住他們寶貴的人才了。網站30分鐘後開放！」

「川普金卡」簽證計畫是川普政府重點工作項目，旨在吸引高技能人才和大量外國投資來美。川普和商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)表示，該計畫透過設定更高財務門檻，鼓勵重大經濟貢獻並提供符合條件者取得永久居留權捷徑。但「川普金卡」計畫如何運作、應否比照修改或創建新簽證計畫諮詢國會，都受到嚴格審視。

川普10日在白宮與商界領袖舉行的圓桌會議上表示，雖然政府緊縮學生簽證選擇和期限，限制學生畢業後的工作機會，但「川普金卡」計畫將可解決高技能外國學生從美國大學畢業後流失的問題；他說：「企業肯定會很高興。」

根據10日推出、專為「川普金卡」和「白金卡」設計的政府官網，個人金卡申請人需向財政部捐款100萬元，企業擔保的申請人需捐款200萬元；申請手續費為1萬5000元，不可退還。

至於第三級「白金卡」目前尚未推出；白金卡持有者捐款500萬元，每年將可在美停留最多270天，海外收入毋須納稅。潛在申請人可透過官網註冊，加入候補名單。

官網指出，捐款不能自動保證入境美國，須符合入境美國條件，且須有可用簽證。

根據美國移民法，取得金卡者實際上相當於EB-1或EB-2簽證持有者；這些簽證通常授予具有「傑出才能」人士，如傑出教授或研究人員、藝術家和商業領袖，並提供永久居民身分及最終入籍途徑。

金卡持有者須像綠卡持有者或美國公民一樣繳納稅款；若違反國土安全部規定，例如被認定是國家安全風險，其簽證可能被吊銷。

川普金卡 學生簽證 綠卡

