川普關稅案裁決可望新年前後出爐 最高法院明春再戰出生公民權

美國最高法院，攝於2024年7月19日。(路透)

美國最高法院5日同意受理美國政府的上訴，將審查下級法院裁定總統川普 以行政命令終結出生公民權 違憲一案。此案將決定川普是否能限制在美出生兒童獲得公民身分，被視為可能形塑其核心政策的重大法律對決。

華爾街日報報導，這將是最高法院第二次審理與出生公民權行政命令相關的訴訟，多數保守派大法官6月已限制下級法院發布全國性禁制令的權力。如今最高法院將處理另一個問題：在父母皆非美國公民 或永久居民的情況下，總統是否能拒絕讓在美國境內出生的兒童取得公民身分。

部分法院已認定，川普在第二任期初發布的這道命令，違反美國憲法第14修正案。第14修正案長期以來一直被解讀為，除了外國的外交官與駐美外國軍人子女外，其他在美出生者都享有公民資格。川普政府則主張這種解讀不正確，司法部訟務次長沙爾（John Sauer）表示，第14修正案原本是為讓黑人及他們從奴隸制度中解放的子女取得公民身分，而非適用於非法移民 或短期訪美者的子女。

他說，允許非法移民「透過不法行為插隊，越過以合法途徑尋求入境與公民身分」，讓其子女獲得公民身分的特權，「貶低了這份禮物並削弱其意義」。

大法官同意受理的案件源於一項集體訴訟，由兩名在美出生嬰兒的父母與一名後來已經分娩的孕婦提起。原告要求大法官駁回政府上訴，主張法院早在1898年「美國訴黃金德案」（United States v. Wong Kim Ark）中便已確立出生公民權原則。其律師團認為，政府的論點「只是堆砌錯誤史料、不相干引證、自創理論，以及最重要的政策偏好」。

最高法院11月聽取川普是否有權發布全面性對等關稅的言詞辯論，也正在審議他是否有權隨意解雇獨立機構官員。觀察人士預期，關稅案裁決有望在新年前後出爐，出生公民權案則可能於明年春季進行辯論，並於6月底前作出裁決。