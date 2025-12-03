美國前1%最有錢人 Q2財富達52兆創新高

我的頻道

編譯尤寶琪／綜合報導
位於金字塔頂端1%人群的財富，在過去一年內增加4兆元，他們的財富在第二季更達創紀錄的52兆元。因此加徵富人稅的呼聲也日益高漲。(路透)
位於金字塔頂端1%人群的財富，在過去一年內增加4兆元，他們的財富在第二季更達創紀錄的52兆元。因此加徵富人稅的呼聲也日益高漲。(路透)

根據聯準會(Federal Reserve)最新數據，股市持續上漲讓最大投資者受益的情況下，美國最富有10%人口的第二季度財富，增加了5兆元。

聯準會數據顯示，淨資產超過200萬元的最富有10%人口，總財富第二季達到創紀錄的113兆元，高於第一季的108兆元；延續過去三年來的漲勢，這群金字塔頂端10%的人口，財富自2020年以來，已經增加了超過40兆元。

根據聯準會數據，過去一年所有資產階層都看到他們財富出現增長，其中美國底層一半人口的淨資產在過去12個月增長了6%；不過，財富成長最快的，仍是頂層的那群人；金字塔頂端1%人群的財富，在過去一年內共增加了4兆元，增幅達7%；他們的財富在第二季度達到了創紀錄的52兆元。

財富排名前0.1%的富人，財富在過去一年成長了10%；自新冠肺炎疫情爆發以來，淨資產至少為4600萬元的0.1%人口，總財富幾乎成長了一倍，來到超過23兆元。

盡管近年來頂層人群財富增長速度加快，但他們的財富占比在過去幾十年來一直相對穩定；收入最高的1%人口在第二季，擁有家庭總財富的29%，比2000年的28%略微成長；收入最高的10%人群，在該季度擁有家庭總財富的67%，而收入最低的90%人群僅占33%。

2025年推動金字塔頂層人士財富成長的最大動力，來自股市；在過去一年間，財富排名前10%的人群所持有的公司股票和共同基金份額總價值，從39兆元增至超過44兆元；美國財富排名前10%的人口，共持有超過87%的公司股票和共同基金。

超級富豪群體也在快速成長。數據諮詢機構Altrata最新報告顯示，淨資產達3000萬元以上的超高淨值(ultra-high net worth)階層的人數，在2024年暴增21%後，持續在2025年上半年又增長了6.5%；美國目前資產達到超高淨值標準的人口共有20萬8090人，占全球總數的41%。

位於金字塔頂端1%人群的財富，在過去一年內增加4兆元，他們的財富在第二季更達創紀錄的52兆元。因此加徵富人稅的呼聲也日益高漲。(路透)

