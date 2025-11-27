測試飛行傳失敗 美軍工新創Anduril無人機引安全隱憂

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
台北國際航太暨國防工業展覽會的參觀者9月19日觀看由Anduril 司開發的Ghost-X 無人機。(路透)
隨著無人機重塑烏克蘭戰場，加上川普總統推動五角大廈採用尖端技術抗衡中國，美國國防新創公司Anduril成為矽谷最受矚目的軍武投資標的之一，創辦人拉奇（Palmer Luckey）8月更曾抵台親自送交一批飛彈與武器系統。然而，路透與華爾街日報27日分別獨家披露，Anduril旗下的Altius在美國空軍測試中發生失敗，自主軟體「Lattice」也出現故障與安全疑慮。

路透報導，Anduril將其可用於偵察並可掛載彈藥的Altius無人機描述為「具備實戰能力」，並表示俄烏戰爭2022年開打以來，已向烏克蘭提供了數百架。Anduril司指出，Altius可從地面、空中或海上發射，並依據不同機型具備遠距攻擊能力，或能持續飛行數小時。拉奇3月更強調，Altius已「摧毀價值數億美元的俄羅斯目標」。

今年8月，拉奇來台交付公司首批無人機，型號為Altius-600M，並與國防部長顧立雄會晤。Anduril也證實結盟中科院，協助引進「Lattice OS」AI指管平台並共同開發無人載具。

不過，一架美國軍機本月稍早飛越佛羅里達州艾格林空軍基地（Eglin Air Force Base），投放Anduril製造的無人機，以測試是否能起飛並執行偵察任務。首次曝光的空軍測試摘要顯示，Altius自約2438公尺高空俯衝墜落，第二架則在後續測試中螺旋失控墜地。

路透採訪十多位人士，包括Anduril前員工、軍方官員以及在烏克蘭戰場從事無人機相關工作的人士皆指出，美國空軍此次未曾公開的雙重失敗，加上Ghost無人機在烏克蘭等地受挫，突顯Anduril所宣稱的「戰場準備度」與無人機實際表現之間存在落差。

華爾街日報則報導，美國海軍5月在加州外海一艘作戰艦上測試超過30艘無人艇的發射與回收，但有逾十艘無法執行任務，拒絕接收指令並自動怠速，導致在海面上「失去動力」。這場失敗的演習讓其他船艦陷入潛在危險，軍事人員徹夜排除混亂，直到隔天上午9點才將船隻拖回岸邊。

這些故障無人艇依賴Anduril開發的自主軟體「Lattice」。海軍表示演習已在安全情況下完成，但這起事件仍讓海軍人員提高警覺。他們在一份常規後續報告中指出，公司代表曾誤導軍方，在這類報告中少見的措辭裡，4名水兵警告存在「持續的作戰安全違規、安全違規，以及承包商（Anduril）的誤導行為」。他們寫道，如果軟體配置未立即修正並經過審查，將會對部隊造成「極端風險，甚至可能導致生命損失」。

Anduril發言人普萊爾（Shannon Prior）表示，路透所記錄的事件是「數百次測試中的個案」。她說：「我們一直在驗證所有系統的新功能，將其推向極限，以便從中學習、反覆改進並提升我們的系統。測試失敗是這一過程中自然且有意的一部分。」普萊爾補充指出，Altius先前已在測試、示範和部署中飛行「超過2000小時」，但未提供這些測試結果的詳細資訊。路透也無法確定有多少次Altius測試飛行以失敗告終。

Anduril另向華爾街日報表示，其方法本就可能導致測試失敗。聲明指出：「我們理解，高度迭代的技術開發模式，即快速前進、持續測試、頻繁失敗、精進工作，並不斷重複這一過程，可能讓批評者更容易挑剔我們。這是我們願意承擔的風險。我們確實會失敗很多次。」

無人機 烏克蘭

國民兵華府遭槍擊 美國計畫重新審查關切綠卡移民

