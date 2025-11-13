我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮官員透露：研擬調降食品關稅 壓低咖啡、香蕉價

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

經濟政績壓力山大？ 傳川普急邀這些華爾街大咖共進晚餐商議

編譯易起宇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
知情人士表示，在川普12日簽署讓美國政府重新開門的籌資法案的同一晚，他也與十多名華爾街大咖在白宮聚會。 （路透）
知情人士表示，在川普12日簽署讓美國政府重新開門的籌資法案的同一晚，他也與十多名華爾街大咖在白宮聚會。 （路透）

美國總統川普似乎在國內經濟表現上面臨龐大壓力。知情人士表示，他12日召集十多位華爾街大咖到白宮共進晚餐，包括摩根大通執行長戴蒙、避險基金大亨艾克曼、貝萊德執行長芬克、摩根士丹利執行長皮克、高盛執行長蘇德巍、黑石集團執行長蘇世民，以及KKR共同創辦人克拉維斯等人。

英國金融時報報導，川普在12日簽署讓美國政府重新開門的新籌資法案的同一晚，召開這場晚宴。他上次召開類似集會是兩個月前，找來微軟納德拉、OpenAI奧特曼、蘋果庫克等科技業大咖，討論美國國內的人工智慧（AI）投資。

報導指出，川普政府正在經濟管理上面臨到壓力，尤其是有關生活成本，此議題已成為上周地方選舉的主要議題。

自川普去年11月勝選來，他與華爾街的關係一直紛紛擾擾，但近來已獲得緩和。川普政府的監管機關近來釋出將減少金融業繁複規則制定的訊息，使美國大銀行獲得激勵。摩根大通、高盛和摩根士丹利12日股價皆創下紀錄新高。

Citadel創辦人葛里芬透過發言人證實也出席晚宴。花旗執行長范潔恩據悉因行程衝突而婉拒出席。美國銀行（BofA）莫尼漢則據傳未被受邀。

川普 華爾街 高盛

上一則

民主黨公開艾普斯坦電郵：川普知道「女孩們」的事

下一則

白宮官員透露：研擬調降食品關稅 壓低咖啡、香蕉價

延伸閱讀

民主黨公開艾普斯坦電郵：川普知道「女孩們」的事

民主黨公開艾普斯坦電郵：川普知道「女孩們」的事
川普任內最大汽車業投資案 豐田汽車證實未來5年在美投資100億美元

川普任內最大汽車業投資案 豐田汽車證實未來5年在美投資100億美元
好貴的Cosplay？川普要國防部改名戰爭部 驚人成本曝光

好貴的Cosplay？川普要國防部改名戰爭部 驚人成本曝光
川普關稅施壓沒用？研究：多數大型新興國家能安度關稅風暴

川普關稅施壓沒用？研究：多數大型新興國家能安度關稅風暴

熱門新聞

川普總統。(路透)

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

2025-11-09 11:14
北京反制華府貿易戰的籌碼不只稀土，還有成熟製程晶片、鋰離子電池及製藥原料。（路透）

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

2025-11-05 00:40
彭博資訊報導，中國似乎已停止進口美國黃豆。(美聯社)

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

2025-11-12 08:59
貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的稀土供應鏈曠日廢時，目標似乎難以成真。（路透）

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

2025-11-10 07:20
國務院頒布新令，要求發出簽證時須考慮申請人可能成為「公共負擔」，對接近退休年齡者影響重大。圖為美國領事接受哥倫比亞人申請簽證。(美聯社)

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

2025-11-07 05:01
美國財政部長貝森特。（美聯社）

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

2025-11-09 19:40

超人氣

更多 >
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了
近三年人氣旺又高評分古裝劇TOP10 「長相思」排第五、這齣零負評奪冠

近三年人氣旺又高評分古裝劇TOP10 「長相思」排第五、這齣零負評奪冠