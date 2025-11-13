民主黨公開艾普斯坦電郵：川普知道「女孩們」的事

眾院民主黨議員公布艾普斯坦電郵，聲稱川普曾經與受害者獨處；白宮發言人李維特批民主黨選擇性洩露電郵，故意抹黑。(美聯社)

民主黨 眾議員12日公布「淫魔」富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)生前所寫的三封電郵，內容指稱川普 總統曾在艾普斯坦住處與一名性仲介受害者「相處數小時」，而且川普「知道女孩們的事」。白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)迅速提出反駁，指控民主黨選擇性洩露電郵，抹黑川普。

華盛頓郵報報導，眾議院監督委員會(House Oversight Committee)民主黨成員12日公布艾普斯坦2011年寫給女友季絲蘭‧麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)的電郵。艾普斯坦在信中寫道，川普「在我家待了數小時」與一名艾普斯坦性仲介案受害者在一起，這段經歷警方「從來不曾提過」。艾普斯坦在信中描述川普是「不會叫的狗」(a dog that hasn't barked)。

在2019年4月的電郵中，艾普斯坦向作家沃爾夫(Michael Wolff)說，川普「知道女孩們的事」，但這句話是何意思不明。

川普向來否認與艾普斯坦案件有任何關聯，並呼籲眾議員停止艾普斯坦調查。遭控仲介未成年人士賣淫而遭聯邦起訴的艾普斯坦，2019年被發現死在曼哈頓監獄牢房。

川普與艾普斯坦曾經是朋友，但川普說後來已無往來。艾普斯坦2019年被捕後，當時在第一任執政期間的川普表示，許多年前就跟艾普斯坦沒有往來，「大約15年沒再講話，我不喜歡他」。

眾院監督委員會民主黨成員公布的電郵資料裡，受害者姓名經過塗黑處理。美聯社報導，委員會裡共和黨成員稍後指出，遭到塗黑處理的就是今年4月在澳洲自殺身亡、曾被艾普斯坦逼迫賣淫的受害者吉弗瑞(Virginia Roberts Giuffre)。吉弗瑞生前一直強調，川普並非對她施暴的加害者。她在回憶錄寫道，曾在川普海湖莊園(Mar-a-Lago)私人俱樂部擔任SPA助理，父親則是俱樂部工作人員，在父親介紹下認識川普，川普非常和藹可親。

眾院監督委員會收到艾普斯坦遺產管理人交出2萬3000份資料，12日公布電郵是其中之一。民主黨一早公布艾普斯坦電郵內容，共和黨緊接著公布2萬多份艾普斯坦文件。

李維特說，民主黨公布資料匿名受害者就是吉弗瑞，但吉弗瑞一再強調川普沒有任何過錯。吉弗瑞在回憶錄說，只見過川普一次面，她在法院作證時曾說，她不認為川普知道艾普斯坦的罪行。

另一封電郵是艾普斯坦2018年針對川普前私人律師柯恩(Michael Cohen)觸犯選舉現金法認罪時所寫，他表示，知道川普「有多髒」。

川普12日則在社群網路「真實社群」(Truth Social)上指控民主黨再度提起「艾普斯坦騙局」，因為他們不擇手段想要轉移焦點，掩蓋他們在政府關門和其他議題上的失敗；川普說，只有愚蠢的共和黨人才會掉進民主黨的陷阱。川普呼籲共和黨人，不要被轉移焦點，應該專心在讓政府開門。