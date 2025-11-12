222:209眾院通過短期撥款法案 結束聯邦政府關門最長紀錄

我的頻道

記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國會山莊。(歐新社)

聯邦政府關門進入第43天，眾院12日晚間針對參院通過的短期撥款法案表決，最後以222票比209票通過短期撥款法案，跨過政府開門的最後關卡；川普總統預計12日晚間就會簽署法案，讓政府開門。

聯邦政府上次關門發生在川普的第一任總統任期，聯邦政府關門達35天，這次聯邦政府自10月1日起關門，已長達43天，創下最長紀錄。

為打破僵局，共和黨9日與部分民主黨參議員達成共識，參院多數黨領袖熊恩（John Thune）承諾在12月針對是否延長即將到期的「平價醫療法案」（Affordable Care Act）進行表決，以換取民主黨參議員的支持，但共和黨並沒有做出通過延長平價醫療法案的承諾。

共7位民主黨參議員和緬因州獨立參議員金恩（Angus King），選擇支持共和黨的延長撥款法案，讓法案在參院跨過程序投票門檻；參院在10日以60票比40票通過短期撥款法案，把法案送入眾院。

該短期撥款法案提供整年度的預算給軍事建設、退伍軍人、農業部，以及立法部門直到明年9月30日，並讓其餘政府部門運作至明年1月30日；短期撥款法案的內容也保護任何在聯邦政府關閉期間遭到解雇的聯邦員工。

眾議院規則委員會11日晚間挑燈夜戰，將法案送出委員會，眾院並於12日傍晚以213票比209票通過程序投票，在兩黨各自發言後進入正式表決。

眾院於美東時間12日晚間8時20分左右完成表決，以222票比209票通過法案，有6位民主黨眾議員跑票支持共和黨法案；川普已預計在晚間就簽署法案生效，讓政府開門，不會等到13日。

