95歲巴菲特發表告別信「歸於沉寂」 分配千億財產

川普表態支持跨黨派協議 聯邦政府可望本周末前結束停擺

編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（如圖）10日在白宮橢圓辦公室舉行新任美國駐印度大使宣誓就職儀式。（路透）
美國總統川普（如圖）10日在白宮橢圓辦公室舉行新任美國駐印度大使宣誓就職儀式。（路透）

彭博資訊10日報導，美國總統川普表示，他支持結束政府停擺的跨黨派協議，有望讓聯邦政府在數日內重新開放。他說：「我們已獲得足夠多民主黨人的支持，即將重新開放國家。政府被迫關閉是件遺憾的事，但我們會很快恢復運作。」

參議院多數黨領袖熊恩（John Thune）預期，川普將在國會通過法案後簽署成為法律。不過，參院仍需完成部分程序，恐需耗費時間；眾議院議員也必須返回華府，進行自9月19日以來的首次投票。參院預計美東時間10日晚間對支出法案進行最終表決，隨後送交眾院批准，眾院可能在12日表決。

眾議院議長強生（Mike Johnson）表示，參院一旦通過法案，將提前36小時通知眾議員返回國會山莊。儘管航班延誤與糧食援助停滯等影響可能持續至政府完全重啟，但共和黨人仍為此感到沾沾自喜。強生稱，這場長達41天的政府停擺「惡夢」終於要結束了。

由於眾院必須返回華府，且強生議長承諾提前發出通知，因此聯邦政府最有可能在本週末前重啟。唯一的變數是，肯塔基州共和黨參議員保羅（Rand Paul）是否會為了反對限制含醉性成分大麻製品銷售的條款而施加程序性延遲。此外，眾議院是否通過尚無定論，但強生預期票數足夠。

結束聯邦政府停擺的協議未能納入延長「可負擔健保法」（ACA）補助的內容，即民主黨人讓聯邦政府停擺的核心訴求，因而引發黨內強烈反彈。加州州長紐森（Gavin Newsom）抨擊這項協議「可悲」，伊利諾州州長普立茲克（JB Pritzker）則批評共和黨的讓步是「空洞的承諾」。

聯邦政府 眾院 參院

