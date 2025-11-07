川普與2大藥廠達協議 這些熱門減肥藥將大降價

川普與兩大藥廠達協議，降低熱門減肥藥價格，白卡與紅藍卡持有者都可受益。(美聯社)

川普總統6日宣布與兩大製藥廠諾和諾德(Novo Nordisk)和禮來(Eli Lilly)達成協議，目前廣受國人歡迎的減肥藥物包括Wegovy、Zepbound以及兩種預計在未來幾個月獲得監管部門批准的減肥藥，可望因此大幅降價，最低可至每月149元，為消費者和政府節省大筆金錢。

每月149元的最低藥價，僅適用於這些減肥藥物的最低劑量藥片。這些藥物上市之後，俗稱紅藍卡 的聯邦醫療保險 計畫(Medicare)和俗稱白卡 的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)將支付該價格，民眾也可自費直接向製藥商購買藥片。

紐約時報報導，官員表示，未來幾個月內，國人將可直接自費向廠商購買諾和諾德Wegovy和禮來Zepbound的注射劑，平均每月費用350元；預計未來兩年內平均價格將降至245元。

該協議同時擴大Medicare和Medicaid承保範圍，讓老年人和低收入人群也能取得前述減肥藥的注射劑，並降低政府支付價格。明年年中開始，符合特定醫療條件的紅藍卡和白卡受益人，如患有嚴重肥胖症或同時患有腎臟疾病或心臟衰竭者，其注射類藥物報銷價格將為每月245元。紅藍卡患者每月只需支付不超過50元的共付款(co-payment)；白卡患者無需付費或只需少量自付費用。

患者可透過製藥商直銷網站了解新價。川普政府計畫創建TrumpRx.gov網站，引導患者造訪諾和諾德和禮來等藥廠網站。諾和諾德目前為自費患者提供所有劑量的Wegovy，每月價格499元。禮來則提供最低劑量349元，其他劑量499元。禮來上周表示，目前近40%的Zepbound新處方藥是由自費患者購買。

諾和諾德藥廠已向聯邦食品藥物管理局(FDA0申請批准高劑量口服Wegovy，預計年底前獲准。禮來藥廠今年也公布臨床試驗結果，顯示其每日口服實驗性藥物orforglipron能幫助糖尿病和肥胖症患者降低血糖並減輕體重；禮來計畫年底前向FDA申請該藥物上市許可。