我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列打破沉默 內唐亞胡宣布同意川普停火提議

川普發文：以伊停火已生效 請勿違反

伊朗濃縮鈾藏到其他地點？范斯：相信都已封存地底

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
副總統范斯(左)23日接受福斯新聞訪問表示，伊朗的濃縮鈾都已埋下地下，且伊朗已無法將濃縮提升到90%的核彈能力。（美聯社）
副總統范斯(左)23日接受福斯新聞訪問表示，伊朗的濃縮鈾都已埋下地下，且伊朗已無法將濃縮提升到90%的核彈能力。（美聯社）

某些官員與專家擔心，美軍周末對伊朗核子設施發動轟炸之前，伊朗政權可能早一步已把濃縮鈾藏到其他地點。副總統范斯23日說，相信濃縮鈾就在美軍轟炸三個設施的地底下方。

范斯接受福斯新聞網(Fox News)主播拜爾(Bret Baier)「特別報導」(Special Report)節目專訪，被問到美國是否知道伊朗把大約400公斤(約882磅)、純度60%的濃縮鈾藏在哪裡。范斯回答：「我們的目標是把鈾料封存起來，我認為鈾料確實已經被封存了，而我們目標還包括徹底消滅伊朗的濃縮鈾能力以及把濃縮鈾轉為核子武器的能力。」

范斯一直是川普這次處理中東危機的核心團員之一。范斯表示，川普已經按下重置鍵(reset button)，並可長保這個區域的和平。

純度60%的濃縮鈾雖然不到武器等級的92%純度門檻，但專家研判，伊朗目前擁有的核子燃料可能用來從事不法意圖。

國際原子能總署(International Atomic Energy Agency，IAEA)署長葛羅西(Rafael Grossi)23日提出警告說，目前沒有人能夠全面評估伊朗福爾多(Fordow)地底設施遭到美軍轟炸之後的損害程度，就連國際原子能總署也一樣。葛羅西說，聯合國組織的檢查員應該獲准進入伊朗地底設施，清點轟炸過後哪些項目仍然存在。

就連掌握最新動態的情報官員，都只能猜測伊朗核子設施周末期間遭到美軍轟炸之後，核原料現在下落如何。

6月19日與20日拍攝的公開衛星圖像則提供關鍵證據：福爾多設施門外出現十多輛卡車。

葛羅西表示，伊朗外交部長阿拉奇(Abbas Araqchi)13日則警告說，德黑蘭將採取「特別手段」保護合子設備與原料。

中東外交政策專家李普曼(Harley Lippman說，另一種可能是伊朗把鈾託付給另一個美國敵手藏起來，俄羅斯、中國或北韓都可能協助伊朗重新建立核子計畫。李普曼說，北韓、中國或俄羅斯可能幫伊朗把濃縮鈾藏起來。

專家指出，屬於夢魘等級的情境則是核子材料偷渡出境，轉交恐怖組織製作炸彈。

共和黨籍眾院議長強生則盛讚川普這次處理中東危機的成就。

伊朗 范斯 川普

上一則

伊朗加速找接班人 革命創始人孫子哈桑·何梅尼浮檯面

下一則

眾院通過不歧視台灣法案 支持台加入IMF：有助嚇阻中國經濟脅迫

延伸閱讀

以伊停火內幕：川普用實力談和平 在美軍轟炸伊朗後要求對話

以伊停火內幕：川普用實力談和平 在美軍轟炸伊朗後要求對話
川普稱以伊「12日戰爭」將落幕 以軍不評論、伊朗證實了

川普稱以伊「12日戰爭」將落幕 以軍不評論、伊朗證實了
川普發文宣布：以伊停火 「12日戰爭」結束

川普發文宣布：以伊停火 「12日戰爭」結束
范斯：與伊朗核計畫交戰 魯比歐：美準備好再談和平

范斯：與伊朗核計畫交戰 魯比歐：美準備好再談和平

熱門新聞

美國B-2戰略轟炸機。(路透)

美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復

2025-06-21 21:10
美國總統川普21日步下空軍基地。（歐新社）

川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退

2025-06-21 20:05
來自加州、德州、佛羅里達州的共和黨籍國會議員，公開呼籲白宮掃蕩行動應以犯罪份子為優先目標，不是在美國居住多年但未犯法的無證移民。（路透）

強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：我們投票不是要這些

2025-06-20 08:16
總統川普5月中旬拜訪卡達，於烏代德空軍基地發表談話。(路透)

紐時曝川普參戰代價：4萬美軍淪伊朗飛彈活靶 僅4分鐘逃命

2025-06-18 23:50
美國重達3萬磅，被稱為「碉堡剋星」的GBU-57巨型鑽地彈，這項武器主要用來摧毀深層地下目標。(美聯社)

美正式參戰以伊衝突 空襲伊朗3處核設施 川普打破46年來紅線

2025-06-21 20:20
影像衛星公司Maxar Technologies公布伊朗福爾多核設施遇襲前（左）、後（右）對比照。（路透）

美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點

2025-06-22 20:20

超人氣

更多 >
富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產

富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產
好市多烤雞怎麼去骨？看員工30秒神操作

好市多烤雞怎麼去骨？看員工30秒神操作
伊朗飛彈襲美軍基地 卡達宣布暫時關閉領空

伊朗飛彈襲美軍基地 卡達宣布暫時關閉領空
紐約市長初選最新民調：曼達尼翻盤勝葛謨 最後一輪出線

紐約市長初選最新民調：曼達尼翻盤勝葛謨 最後一輪出線
川普發文宣布：以伊停火 「12日戰爭」結束

川普發文宣布：以伊停火 「12日戰爭」結束