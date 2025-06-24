伊朗濃縮鈾藏到其他地點？范斯：相信都已封存地底

副總統范斯(左)23日接受福斯新聞訪問表示，伊朗的濃縮鈾都已埋下地下，且伊朗已無法將濃縮提升到90%的核彈能力。（美聯社）

某些官員與專家擔心，美軍周末對伊朗 核子設施發動轟炸之前，伊朗政權可能早一步已把濃縮鈾藏到其他地點。副總統范斯 23日說，相信濃縮鈾就在美軍轟炸三個設施的地底下方。

范斯接受福斯新聞網(Fox News)主播拜爾(Bret Baier)「特別報導」(Special Report)節目專訪，被問到美國是否知道伊朗把大約400公斤(約882磅)、純度60%的濃縮鈾藏在哪裡。范斯回答：「我們的目標是把鈾料封存起來，我認為鈾料確實已經被封存了，而我們目標還包括徹底消滅伊朗的濃縮鈾能力以及把濃縮鈾轉為核子武器的能力。」

范斯一直是川普 這次處理中東危機的核心團員之一。范斯表示，川普已經按下重置鍵(reset button)，並可長保這個區域的和平。

純度60%的濃縮鈾雖然不到武器等級的92%純度門檻，但專家研判，伊朗目前擁有的核子燃料可能用來從事不法意圖。

國際原子能總署(International Atomic Energy Agency，IAEA)署長葛羅西(Rafael Grossi)23日提出警告說，目前沒有人能夠全面評估伊朗福爾多(Fordow)地底設施遭到美軍轟炸之後的損害程度，就連國際原子能總署也一樣。葛羅西說，聯合國組織的檢查員應該獲准進入伊朗地底設施，清點轟炸過後哪些項目仍然存在。

就連掌握最新動態的情報官員，都只能猜測伊朗核子設施周末期間遭到美軍轟炸之後，核原料現在下落如何。

6月19日與20日拍攝的公開衛星圖像則提供關鍵證據：福爾多設施門外出現十多輛卡車。

葛羅西表示，伊朗外交部長阿拉奇(Abbas Araqchi)13日則警告說，德黑蘭將採取「特別手段」保護合子設備與原料。

中東外交政策專家李普曼(Harley Lippman說，另一種可能是伊朗把鈾託付給另一個美國敵手藏起來，俄羅斯、中國或北韓都可能協助伊朗重新建立核子計畫。李普曼說，北韓、中國或俄羅斯可能幫伊朗把濃縮鈾藏起來。

專家指出，屬於夢魘等級的情境則是核子材料偷渡出境，轉交恐怖組織製作炸彈。

共和黨籍眾院議長強生則盛讚川普這次處理中東危機的成就。