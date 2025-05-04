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川普擬取消哈佛大學免稅資格 恐違法

記者胡玉立／綜合報導
哈佛師生上月17日在校園抗議川普總統以經費威脅，干預哈佛校務獨立運作。(路透)
哈佛師生上月17日在校園抗議川普總統以經費威脅，干預哈佛校務獨立運作。(路透)

川普總統2日在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文表示：「我們將取消哈佛大學免稅資格。他們活該！」稅務及法律專家對此表示，川普公開威脅剝奪哈佛免稅地位，反而對他自己和國稅局都不利。

哈佛大學校長加伯(Alan Garber)則在接受華爾街日報訪問時，對川普威脅取消哈佛免稅地位，提出反擊；加伯指此舉「極其違法」，也是在向教育界發出可怕信號，顯示政治分歧可能被用來對付教育機構，威脅其生存。

談到國稅局能否剝奪哈佛大學現有稅收地位，芝加哥大學法學院憲法第一修正案專家拉基爾(Genevieve Lakier)表示，「他們可以這麼做，但不能應總統要求這麼做。」

拉基爾稱川普社媒發文「愚蠢」且「沒有助益」，因為法律禁止總統和其他政府官員指示國稅局調查納稅人。若引發法律糾紛，被發現是川普指示國稅局採取行動，可能有利於哈佛的訴訟。

南加州大學古爾德法學院(Gould School of Law)稅法教授麥卡弗里(Edward McCaffery)也認同此觀點，表示川普將此事政治化沒好處；讓人質疑他命令國稅局，是否為了「懲罰和復仇」而非公共政策；哈佛大學可據此辯護。

拉基爾指出，即便川普辯稱自己沒有指揮國稅局取消哈佛免稅地位，只是宣布一些已發生過的獨立事件，也有問題；因為哈佛已提告川普政府切斷聯邦資金，「川普顯然試圖恐嚇哈佛」，「憲法第一修正案明確禁止政府官員威脅壓制言論」。去年紐約官員曾試圖向全國步槍協會施壓案，最高法院就重申過此立場。

華府非營利組織律師特南鮑姆(Jeffrey Tenenbaum)表示，若國稅局決定撤銷哈佛免稅地位，將面臨艱難挑戰，可能需要數年時間。若國稅局決定撤銷某機構免稅地位，該實體可以提告。若該實體上訴失敗，其免稅地位將被撤銷，但它可以在聯邦法院系統對裁決提出質疑，並進行更多上訴。

哈佛大學發言人表示，該校尚未收到國稅局啟動對該校免稅資格審查通知。

哈佛大學校長加伯受訪時，反擊川普總統威脅取消哈佛免稅地位的說法。(美聯社)
哈佛大學校長加伯受訪時，反擊川普總統威脅取消哈佛免稅地位的說法。(美聯社)

川普 國稅局 哈佛大學

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