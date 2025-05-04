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聯邦經費被停 84名哈佛教授自願減薪共體時艱

編譯廖振堯／綜合報導
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川普政府已凍結哈佛大學22億元的聯邦補助經費，更暗示將再凍結暫停另外10億元撥款，哈佛大學以政府危及其學術獨立性、侵犯憲法權利為由，於上月21日向聯邦法院提告；川普總統還建議應該取消哈佛大學的免稅資格。面對金源遭截，數十名哈佛大學教授決定共體時艱，自願暫時減薪。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，組織這項活動的教授們在聲明中表示，當哈佛大學正訴諸法律對抗攻擊時，目前已有84名資深教職員承諾捐出今年10%的薪水，以挹注校方財政資源。「我們對哈佛大學拒絕川普政府的非法要求感到鼓舞，但我們也認識到哈佛大學現在因捍衛學術自由而面臨嚴重的財務損失。這表明作為教職員工，我們承諾盡一切努力保護大學，尤其是那些沒有得到同等保護的教職員工和學生。」

哈佛醫學院生理學和醫學教授弗利爾(Jeffrey Flier)簽署了這項活動，他表示終身教職員工在「危機時刻」最有能力支持哈佛。政治學教授埃諾斯(Ryan Enos)表示，這筆承諾總額估計約250萬元。

川普政府先前表示，在調查哈佛校園內涉嫌反猶太事件的同時，也在審查與該校簽訂的約90億元補助款和合約。隨後川普政府致函哈佛大學，要求如果哈佛大學希望繼續獲得聯邦補助，則必須進行領導層改革，並終止「多元、公平、包容」政策(diversity & equity & inclusion，DEI)。川普政府4月底回應哈佛大學的訴訟時表示，「苦苦掙扎的美國家庭辛苦繳稅，哈佛這樣的機構卻靠著聯邦政府援助來給他們那些薪水過高的官僚發財，這種優厚的資助即將結束。」

哈佛大學校長加伯(Alan M. Garber)表示，資金被削減將帶來「嚴峻的現實後果」，因為該校從聯邦政府獲得的大部分資金都用於醫療和科學研究，不過「哈佛大學不會放棄其獨立性，也不會放棄憲法賦予的權利。」

哈佛大學 川普 聯邦政府

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