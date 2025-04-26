行政凌駕司法？民主黨議員要求調查逮捕法官案

威斯康辛州法官杜根(Hannah Dugan)因涉嫌協助無證移民被告躲避移民執法當局追捕，25日被聯邦調查局逮捕。（路透）

威斯康辛州法官杜根(Hannah Dugan)因涉嫌協助無證移民被告躲避移民執法當局追捕，25日被聯邦調查局逮捕；部分共和黨 人對此歡呼雀躍，民主黨 議員則反應激烈，要求國會調查這起行政權凌駕司法權的逮捕法官事件。

政治新聞網站Axios報導，這起逮捕法官案，對民主黨人來說，代表川普總統為鞏固自身權力，利用聯邦執法部門加大力道清除任何阻擋其政策議程的法律障礙。

眾議院司法委員會資深成員、民主黨馬里蘭州聯邦眾議員 拉斯金(Jamie Raskin)表示，「政府竟敢開始逮捕地方法院法官，真是太誇張了。政府的混亂再次沉淪到新地步。」

威斯康辛州民主黨眾議員波肯(Mark Pocan)說：「川普政府在處理移民、司法系統和常態議題方面再次打破常規；我以為在第三世界國家才會看到這種事。」他表示，「如果移民海關執法局(ICE)被允許凌駕於法律之上，他們的行動顯然需要受到嚴格審查。」

眾院司法委員會成員、佛蒙特州民主黨眾議員巴林特(Becca Balint)表示，此事「絕對應該調查」，它的發生「既危險又令人憤慨，它的目的是要恐嚇我們的司法機構」。

俄亥俄州民主黨眾議員蘭茲曼(Greg Landsman)氣憤表示，「他們逮捕了一名法官？！他們再也不能自稱是維護法律和秩序的政黨了。這絕對是國會共和黨人的紅線。難以置信。」

不過，共和黨議員的看法顯然有別。威斯康辛州共和黨聯邦眾議員范奧爾登(Derrick Van Orden)說：「全國各地許多激進法官一直在採取政治行動破壞川普總統政策，剝奪7700萬投票給他的國人選舉權。」「法官不該制定法律，他們當然也不能凌駕於法律之上。」

德州共和黨眾議員奈爾斯(Troy Nehls)告訴Axios，他也支持逮捕，並高呼「把他們關起來！！」

田納西州共和黨眾議員柏謝特(Tim Burchett)表示，「如果她違法了，就需要受到最嚴厲起訴。不能有雙重標準。」