挺身對抗川普 哈佛3天收到4000筆、114萬捐款

哈佛大學學生在校園示威，支持校方挺身對抗川普政府。(路透)

哈佛大學 因拒絕川普 政府要求而遭凍結22億6000萬元聯邦補助款，目前轉而向最大金主如彭博(Michael Bloomberg)、魯賓斯坦(David Rubenstein)、鮑森(John Paulson)等人，還有校友求救。校園報紙「哈佛深紅」(Harvard Crimson)報導，14日哈佛公布對川普政府回應後到16日之間，由線上共收到約4000筆捐贈，總計114萬元。

華爾街日報(WSJ)報導，哈佛14日拒絕川普政府要求其改革學校文化、行政運作的要求，因此激怒對方，川普政府表示，要凍結長達數年的補助款、合約，總金額逾20億元；川普另威脅要取消哈佛的免稅地位。

哈佛轉而向重要資金來源之一的大金主求助。2023年10月7日巴勒斯坦哈瑪斯組織(Hamas)攻擊以色列，以國接下來發動戰爭，哈佛校園出現反猶太 言行，許多金主對校方因應之道感到憤怒。上個會計年度，哈佛收到的捐款減少約15%。

川普政府威脅取消聯邦補助及合約後，哈佛大學募款機制加緊運作，寄出幾份電子郵件給校友，其中一份募款郵件形容校方遇到「危急時刻」，很多金主表示正加緊捐款。

取得億萬富豪校友的支持，目前並不容易。有些大金主向校方施壓，要學校與川普政府找出共識；川普政府正鎖定哈佛之類的學校，理由是他們處理反猶太主義不當。這些金主還敦促哈佛大學專注於保護猶太裔學生的民權，認為校方做得太少、太慢。但其他金主則對校方挺身而出對抗政府，受到鼓舞。

與此同時，其他校友加緊捐款或首度捐款；他們表示，母校對抗想全面改變文化的川普政府，讓他們引以為榮，其他大學如哥倫比亞大學，還有很多菁英律師事務所，都與川普政府達成妥協。

在舊金山執業、出身哈佛法學院的69歲律師哈維安(Eric Havian)表示，得知母校做法後拍案叫好；他沒捐款給母校已經20多年，這次很快就捐款五位數。哈維安的同事亞歷山德(Poppy Alexander)則是首度捐款，她表示希望自己小孩要上大學時，各大學依然存在。