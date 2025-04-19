我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

別讓川普失耐心 美官員曝烏90%同意和平方案 就看俄態度

疑洩密媒體 Politico：五角大廈3官員遭開除

挺身對抗川普 哈佛3天收到4000筆、114萬捐款

編譯潘勛／綜合報導
哈佛大學學生在校園示威，支持校方挺身對抗川普政府。(路透)
哈佛大學學生在校園示威，支持校方挺身對抗川普政府。(路透)

哈佛大學因拒絕川普政府要求而遭凍結22億6000萬元聯邦補助款，目前轉而向最大金主如彭博(Michael Bloomberg)、魯賓斯坦(David Rubenstein)、鮑森(John Paulson)等人，還有校友求救。校園報紙「哈佛深紅」(Harvard Crimson)報導，14日哈佛公布對川普政府回應後到16日之間，由線上共收到約4000筆捐贈，總計114萬元。

華爾街日報(WSJ)報導，哈佛14日拒絕川普政府要求其改革學校文化、行政運作的要求，因此激怒對方，川普政府表示，要凍結長達數年的補助款、合約，總金額逾20億元；川普另威脅要取消哈佛的免稅地位。

哈佛轉而向重要資金來源之一的大金主求助。2023年10月7日巴勒斯坦哈瑪斯組織(Hamas)攻擊以色列，以國接下來發動戰爭，哈佛校園出現反猶太言行，許多金主對校方因應之道感到憤怒。上個會計年度，哈佛收到的捐款減少約15%。

川普政府威脅取消聯邦補助及合約後，哈佛大學募款機制加緊運作，寄出幾份電子郵件給校友，其中一份募款郵件形容校方遇到「危急時刻」，很多金主表示正加緊捐款。

取得億萬富豪校友的支持，目前並不容易。有些大金主向校方施壓，要學校與川普政府找出共識；川普政府正鎖定哈佛之類的學校，理由是他們處理反猶太主義不當。這些金主還敦促哈佛大學專注於保護猶太裔學生的民權，認為校方做得太少、太慢。但其他金主則對校方挺身而出對抗政府，受到鼓舞。

與此同時，其他校友加緊捐款或首度捐款；他們表示，母校對抗想全面改變文化的川普政府，讓他們引以為榮，其他大學如哥倫比亞大學，還有很多菁英律師事務所，都與川普政府達成妥協。

在舊金山執業、出身哈佛法學院的69歲律師哈維安(Eric Havian)表示，得知母校做法後拍案叫好；他沒捐款給母校已經20多年，這次很快就捐款五位數。哈維安的同事亞歷山德(Poppy Alexander)則是首度捐款，她表示希望自己小孩要上大學時，各大學依然存在。

川普 哈佛大學 猶太

上一則

「取消大學免稅」？ 國稅局獨立地位動搖 恐淪政治工具

下一則

Nvidia受川普關稅風暴衝擊 全球科技供應鏈也受挫

延伸閱讀

川普再施壓 要哈佛交出每一筆外國資助紀錄

川普再施壓 要哈佛交出每一筆外國資助紀錄
馬斯克、貝森特宮鬥 國稅局代局長3天下台

馬斯克、貝森特宮鬥 國稅局代局長3天下台
施凱爾與川普通話談英美貿易 關注烏克蘭伊朗情勢

施凱爾與川普通話談英美貿易 關注烏克蘭伊朗情勢
川普否認被普亭耍：俄烏談判若出現這情形 美國就放棄

川普否認被普亭耍：俄烏談判若出現這情形 美國就放棄

熱門新聞

美國總統川普11日搭乘空軍一號前往佛州棕櫚灘國際機場。(路透)

川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事

2025-04-12 20:59
白宮最新聲明指出，由於中國採取報復行動，對中國進口美國的商品關稅已由現在的145%提高至245%。(白宮官網截圖)

不只145% 白宮最新聲明：對中國關稅 最高245%

2025-04-16 00:58
美國總統川普14日在白宮南草坪出席行程。美聯社

川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議

2025-04-15 11:29
美國政府發布公告，將智慧手機、電腦等產品排除在對等關稅課徵對象之外。(歐新社)

川普再讓步 手機電腦等電子產品豁免關稅 蘋果三星等受惠

2025-04-12 10:04
哈佛大學(Harvard University)成為公開反抗川普政府要求配合改革的首例。路透

哈佛帶頭 MIT、普林斯頓等多所大學加入對抗川普

2025-04-16 02:28
總統川普（右）連日加碼對中關稅，中國國家主席習近平（左）也不甘示弱回擊，美中貿易戰熱烈開打。(美聯社)

北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣

2025-04-13 08:45

超人氣

更多 >
河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了
不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事

不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事
「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了

「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了
「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了

「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了
紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明

紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明