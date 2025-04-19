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「取消大學免稅」？ 國稅局獨立地位動搖 恐淪政治工具

記者顏伶如／綜合報導
自從後尼克森時期以來，國稅局(IRS)始終保持獨立地位。(路透)
自從後尼克森時期以來，國稅局(IRS)始終保持獨立地位。(路透)

紐約時報18日報導，自從後尼克森時期以來，國稅局(IRS)始終保持獨立地位，二度執政才幾個月的川普總統，如今則想打破常規；稅務專家與前國稅局官員警告說，國稅局恐將回歸以往的黑暗日子，被總統拿來當做政治工具。

前總統尼克森(Richard Nixon)任內下令國稅局調查政治對手，後來國會通過多項法案，確保國稅局任務就是收稅，而不是利用龐大權力展開政治清算。然而，川普再次執政才幾個月，就迅速打壓國稅局的獨立自主。國稅局職業文官遭川普政府撤換，改派川普政治盟友進駐，川普本周揚言取消哈佛大學稅務豁免資格，17日則說其他幾所傳出縱容反猶太主義的大學可能也將失去免稅待遇。

報導指出，數以萬計國稅局員工如果轉型變成總統政治目的的執行者，美國文官制度基礎將因此動搖。稅務專家與國稅局官員說，可能出現的後果是，如果美國人民開始相信稅法遭到政治影響甚至蕩然無存，聯邦政府恐將再也收不到足夠稅款。

縱橫商場期間，川普對國稅局長期不滿，直到去年都還面臨國稅局查稅。2024年競選期間，川普拋出廢除國稅局的提議，勝選後提名前密蘇里州聯邦眾議員龍恩(Billy Long)掌理國稅局，打破國稅局長任期不受政權輪替的慣例。

國稅局將民眾報稅資料分享給移民和海關執法局(ICE)做為驅逐移民用途，不顧侵犯納稅人隱私保護的內部反對聲浪，包括代理局長在內的多名國稅局高層官員，紛紛辭官以示抗議。

今年3月，財政部官員艾斯納(David Eisner)透過電郵向國稅局轉達挺川企業家、「我的枕頭」(My Pillow)寢具品牌創辦人林德(Mike Lindell)兩年之內兩度遭到查稅的不滿，並稱林德可能遭到「不當鎖定」。

消息人士說，國稅局員工僅把艾斯納電郵轉交國稅局督察長處理，並未停止對林德的稅務稽查，但艾斯納的要求仍讓國稅局人員感到憂心，因為川普似乎想讓親信及朋友免於面臨一般程序的報稅檢視。

國稅局 川普 報稅

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