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民調：川普支持率42%、不支持率52% 差距繼續擴大

參議員范霍倫赴薩爾瓦多 爭取「馬州男」返美未果

編譯盧炯燊／綜合報導
馬里蘭州民主黨籍聯邦參議員范霍倫(圖)16日在薩爾瓦多與薩國副總統烏略亞會晤後，未能把被錯誤遣返薩爾瓦多的艾卜瑞可‧賈西亞帶回美國。(歐新社)
馬里蘭州民主黨籍聯邦參議員范霍倫(圖)16日在薩爾瓦多與薩國副總統烏略亞會晤後，未能把被錯誤遣返薩爾瓦多的艾卜瑞可‧賈西亞帶回美國。(歐新社)

馬里蘭州民主黨籍聯邦參議員范霍倫(Chris Van Hollen)16日在薩爾瓦多與薩國副總統烏略亞(Félix Ulloa)會晤，爭取將錯誤遣返薩爾瓦多的艾卜瑞可‧賈西亞(Kilmar Abrego Garcia)送回美國，但未能如願。

身兼聯邦參院外交關係委員會成員的范霍倫在會晤後的記者會上表示，烏略亞不但告知他，薩國政府無法將29歲的艾卜瑞可‧賈西亞遣回美國，甚至拒絕讓他到監獄探視。艾卜瑞可‧賈西亞目前給關押在專門囚禁幫派分子的監獄內。

范霍倫質疑，「薩爾瓦多政府為何繼續監禁一個沒有證據證明犯了罪的人，甚至美國也沒有提供任何證據證明他犯了罪，因此應該放他走」。

川普政府官員堅稱，居住在馬州的薩爾瓦多公民艾卜瑞可‧賈西亞與MS-13幫派有聯繫，但始終沒有提供任何證據，艾卜瑞可‧賈西亞也聲稱從未被指控任何幫派罪行。

范霍倫指責川普政府在艾卜瑞可‧賈西亞事件中撒謊，因為最高法院已審查了事實，裁定川普政府必須協助把艾卜瑞可‧賈西亞接回美國。

民主黨目前利用此案，抨擊川普不尊重最高法院，同時鼓動選民反對川普的政策。

除范霍倫外，新澤西州民主黨籍聯邦參議員布克(Cory Booker) 及部分民主黨眾議員，也在考慮訪問薩爾瓦多，強調這不光是驅逐政策的問題，而是對憲法及最高法院的蔑視。

但「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)在福斯新聞訪問中，嚴厲批評范霍倫到薩爾多之舉，並重申艾卜瑞可‧賈西亞是危險人物。

司法部長邦迪(Pam Bondi)也同一口徑，指艾卜瑞可‧賈西亞與MS-13幫派有聯繫，「他是一名非法外國人，從薩爾瓦多非法居住在美國」，又說「移民法官及上訴法官已裁定他是MS-13成員，「他不應出現在我們國家」。

他強調儘管政府在驅逐艾卜瑞可‧賈西亞之前沒有做好額外的文書工作，然而他「不會回到我們國家」。

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