我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

教美國人不被關稅傷荷包 中國「工廠直營」影片洗版

再接古裝陸劇 劉亦菲美籍被酸：片酬應課稅125%

國務院也難躲 川普擬砍近半預算 544億→284億

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

在已頒布的2025財年預算中，國務院和美國國際開發署(USAID)的預算為544億元，而政治新聞網站Politico取得的一份文件顯示，川普政府正考慮要求國會削減這筆預算近一半，於2026財年預算案僅編列284億元。

該提案將取消或大幅削減許多項目，包括促進民主、支持教育和文化交流、援助跨國機構、打擊毒品販運和應對國外健康挑戰的項目；也包含白宮預算管理局(Office of Management and Budget，OMB)要求的其他削減。

據兩名知情美國官員透露，大幅削減外交預算措施的一部分包括考慮關閉全球多達30多個美國外交機構，如美國駐南非和沙赫爾區(Sahel)的大使館、駐歐洲領事館以及駐大洋洲的幾個大使館。

預算文件顯示，川普政府還將要求國會撤銷(rescission)約200億元，也就是國會不花這筆錢並返還給財政部。其他削減建議包括「全球健康計畫」(global health programs)類別的支出，提案認為該類別可削減超過50%，至50億元以下；「發展援助」(development assistance)類別的資金將從近40億元削減到零，用於處理移民和難民問題的資金將減少一半至15億元，且僅限於緊急用途。

「國際組織捐款」類別(可能包含聯合國機構)將從15億元削減至1億6900萬元。國際維和活動捐款(international peacekeeping activities，包含聯合國維和)將從12億元削減至零。名為「國際麻醉品管制與執法」的10億元資金計畫也將被取消。

預算文件還將向一個名為「美國優先機會基金」的新項目撥款約21億元，但未詳細說明具體內容。

即使所有削減措施都進入川普的2026財年預算正式提案，國會也一向無視白宮的此類提議，自行擬定預算。此外儘管OMB提出要求，但國務卿魯比歐(Marco Rubio)仍有可能堅持保留部分項目。OMB發言人考利(Rachel Cauley)表示，尚未做出最終的資金決定。

川普 白宮 大使館

上一則

挑戰法律 川普提議：把美國罪犯送薩爾瓦多監獄

下一則

川普：可能暫緩進口車25％關稅 我是很有彈性的人

延伸閱讀

習近平訪越南簽45項合作案 川普：兩國在研究如何搞垮美國

習近平訪越南簽45項合作案 川普：兩國在研究如何搞垮美國
川普如意算盤落空 企業面對關稅拆招：另覓低關稅區 美廠自動化

川普如意算盤落空 企業面對關稅拆招：另覓低關稅區 美廠自動化
哈佛拒配合川普「22億補助遭凍結」 校長：政府不應命令私大做什麼

哈佛拒配合川普「22億補助遭凍結」 校長：政府不應命令私大做什麼
川普擬在美墨邊境設軍事基地 繞法拘留移民引爭議

川普擬在美墨邊境設軍事基地 繞法拘留移民引爭議

熱門新聞

川普總統。(路透)

川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%

2025-04-09 13:39
美國總統川普9日宣布暫緩對多國實施對等關稅90天。(路透)

川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到

2025-04-09 19:44
川普將對中關稅提升至125%，在未來幾年內可能讓中國對美的出口減半，但部分中國商品難以迅速被取代，導致美國消費者消費金額長期上漲。圖為堆滿貨櫃的美國港口。（歐新社）

美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因

2025-04-10 17:28
白宮發言人李維特。（美聯社）

白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效

2025-04-08 14:19
美國總統川普11日搭乘空軍一號前往佛州棕櫚灘國際機場。(路透)

川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事

2025-04-12 20:59
川普9日暫緩對貿易夥伴對等關稅90天，唯獨加碼對中國關稅至125%。圖為加州洛杉磯一家布料商店，店員表示，該店95%的布料來自中國。(歐新社)

衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域

2025-04-09 21:47

超人氣

更多 >
鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩

鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩
紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難

紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難
曾任中國政府代理人 新州華人餐館老闆ICE報到遭逮捕

曾任中國政府代理人 新州華人餐館老闆ICE報到遭逮捕
演「還珠」小燕子被形容是過氣瓊女郎 參加陸綜翻紅

演「還珠」小燕子被形容是過氣瓊女郎 參加陸綜翻紅
加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連

加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連