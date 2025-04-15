國務院也難躲 川普擬砍近半預算 544億→284億

在已頒布的2025財年預算中，國務院和美國國際開發署(USAID)的預算為544億元，而政治新聞網站Politico取得的一份文件顯示，川普 政府正考慮要求國會削減這筆預算近一半，於2026財年預算案僅編列284億元。

該提案將取消或大幅削減許多項目，包括促進民主、支持教育和文化交流、援助跨國機構、打擊毒品販運和應對國外健康挑戰的項目；也包含白宮 預算管理局(Office of Management and Budget，OMB)要求的其他削減。

據兩名知情美國官員透露，大幅削減外交預算措施的一部分包括考慮關閉全球多達30多個美國外交機構，如美國駐南非和沙赫爾區(Sahel)的大使館 、駐歐洲領事館以及駐大洋洲的幾個大使館。

預算文件顯示，川普政府還將要求國會撤銷(rescission)約200億元，也就是國會不花這筆錢並返還給財政部。其他削減建議包括「全球健康計畫」(global health programs)類別的支出，提案認為該類別可削減超過50%，至50億元以下；「發展援助」(development assistance)類別的資金將從近40億元削減到零，用於處理移民和難民問題的資金將減少一半至15億元，且僅限於緊急用途。

「國際組織捐款」類別(可能包含聯合國機構)將從15億元削減至1億6900萬元。國際維和活動捐款(international peacekeeping activities，包含聯合國維和)將從12億元削減至零。名為「國際麻醉品管制與執法」的10億元資金計畫也將被取消。

預算文件還將向一個名為「美國優先機會基金」的新項目撥款約21億元，但未詳細說明具體內容。

即使所有削減措施都進入川普的2026財年預算正式提案，國會也一向無視白宮的此類提議，自行擬定預算。此外儘管OMB提出要求，但國務卿魯比歐(Marco Rubio)仍有可能堅持保留部分項目。OMB發言人考利(Rachel Cauley)表示，尚未做出最終的資金決定。