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App被用來監控無證客 這家私營監獄獲聯邦多項合約

記者顏伶如／綜合報導
由GEO運營的全美最大的私人監獄公司，成了川普上任後幾個全贏的私人企業之一。（路透）
由GEO運營的全美最大的私人監獄公司，成了川普上任後幾個全贏的私人企業之一。（路透）

紐約時報14日報導，全美規模最大的私人監獄及懲教設施管理公司Geo Group，生產科技裝置成為移民機關追蹤、逮捕無證客的最新利器，Geo Group因此成為川普總統二度執政以來的最大企業贏家之一。

報導指出，許多無證客被移民機關要求必須透過政府規定的手機應用程式接受監控，每周至少一次從應用程式上傳自拍照，確認身分以及所在地點。雖然隱私曝光，卻能避免不必住進拘留中心，還拿到工作證。

這種監控應用程式便是Geo Group的產品。企業總部位於佛羅里達州波卡瑞通(Boca Raton)的Geo Group，過去十年一直是全國規模最大的私人監獄經營業者，旗下產品包括具有監控功能的腳鐐、智慧型手錶以及各種追蹤應用程式，如今成為聯邦政府監控無證移民的工具。

非政府組織「美國公誼服務委員會」(American Friends Service Committee，AFSC)律師羅德里格斯(Laura Rodriguez)指出，被逮捕的都是遭到監控的對象，「是非常容易下手的目標」。

報導指出，監控產品獲得移民機關使用，讓Geo Group成為川普上台之後的最大企業贏家之一，就在聯邦機關大量縮編的同時，Geo Group獲得多項關押無證客的聯邦新合約，國土安全部考慮與Geo Group延長去年簽訂的3億5000萬元合約，內容是追蹤目前人數約有18萬名對象的電子監控設施計畫。

共和黨國會議員與政府部門顧問都呼籲應該擴大無證移民監控計畫，包括加強地點追蹤、對於宵禁祭出更嚴格規定。

名稱為「拘留替代」(Alternatives to Detention)的追蹤計畫，允許面臨遣返的無證移民避免住進拘留中心，但必須透過監控設施隨時回覆訊息，確認所在地點，否則將面臨懲處。

但前任員工與政府官員指出，Geo Group服務價格昂貴、經常出現錯誤。無證客每次上傳自拍照確認身分，聯邦政府花費大約1元，但一年當中的自拍照上傳卻有數百萬次。無證客配戴具有追蹤功能的VeriWatch手表，Geo Group向聯邦政府收取每人每日3元費用，如果手表遺失則向聯邦政府收費380元，比蘋果公司的Apple Watch SE還貴。

全美規模最大的私人監獄及懲教設施管理公司Geo Group。（路透）
全美規模最大的私人監獄及懲教設施管理公司Geo Group。（路透）

移民 無證客 聯邦政府

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