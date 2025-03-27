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人前挺人後怒 川普認為沃茲洩高層群聊「難堪、愚蠢」

記者胡玉立／綜合報導
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川普總統（右）雖然表態力挺國安顧問沃茲（左），但據稱私下對沃茲闖禍非常惱火。（路透）
川普總統（右）雖然表態力挺國安顧問沃茲（左），但據稱私下對沃茲闖禍非常惱火。（路透）

國家安全顧問沃茲（Mike Waltz）意外將大西洋月刊（The Atlantic）總編輯戈德堡（Jeffrey Goldberg）拉入高層群聊、討論軍事計畫，川普在人前很快對沃茲投下「信任票」；但政治新聞網站Politico報導，幾位知情人士透露，川普其實對「整件事如此難堪」、「沃茲如此愚蠢」，感到既生氣又沮喪，也懷疑沃茲之前在手機裡保存了戈德堡的電話號碼。

Politico並指出，有關沃茲是否為此下台的內部爭論顯示，川普政府對於官員與記者關係的關注程度，似乎高於此事是否合乎國家安全規範。

從24日洩密事件爆發、到25日下午川普與沃茲兩人展現和解跡象，沃茲加入川普的大使會議，白宮團結一致支持沃茲，川普稱沃茲是「非常好的人」並暗示他受到不公平攻擊；持續24小時的動盪看來告一段落。白宮努力應對首次重大洩密事件的表現，凸顯川普第二任期兩個月來，確實比混亂的第一任期更有紀律、更忠誠、更有條理。

不過，幾位川普盟友警告，沃茲惹上的麻煩可能不會就此結束。這件事也已導致沃茲與川普核心圈關係緊繃。

川普和盟友長期懷疑有洩密行為存在，對於工作人員與非業務範圍內的記者聯繫交談，懷疑甚深。得益於川普政府預先審查員工忠誠度和川普幕僚長威爾斯（Susie Wiles）幹練有加，川普第二任白宮一直沒有出現任何洩密問題。正因如此，24日爆發的事件是特別尷尬的錯誤。

知情人士表示，川普24日多次與沃茲談論「大西洋月刊」的報導，白宮法律顧問也曾進行調查。25日的情勢發展，平息了人們對沃茲的擔憂，但仍可能留下持久影響。一名白宮員則對福斯新聞說，沃茲從未見過戈德堡，他的電號碼是川普的幕僚人員加入的。

報導指，有官員稱現在不將沃茲趕下台，有可能只是基於避免破壞本屆政府呈現的相對和諧樣貌。畢竟，川普政府的「美國優先」派和一些懷疑沃茲新保守主義傾向的人，都樂於看到沃茲下台。

據接近白宮人士則說：「川普雖比第一任期時更信任他的團隊，但仍不會輕易忘記錯誤。」 「如果他開始質疑某人的判斷力或直覺，或更糟的是，質疑某人的忠誠度，那一切就只是時間問題。」

川普 白宮 美國優先

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