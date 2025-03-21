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特斯拉股票跌不停 商務部長盧特尼克不甩利益衝突籲快買

編譯廖振堯／綜合報導
特拉斯股票跌跌不休，以致商務部長盧特尼克19日晚間大推特斯拉股票，稱「價格再也不會這麼便宜了」。不過加州帕洛阿圖市的居民示威說：「別買特斯拉。」(路透)
特拉斯股票跌跌不休，以致商務部長盧特尼克19日晚間大推特斯拉股票，稱「價格再也不會這麼便宜了」。不過加州帕洛阿圖市的居民示威說：「別買特斯拉。」(路透)

億萬富豪馬斯克大幅裁減聯邦政府經費和人力，憤怒民眾因此大量破壞全美各地的特斯拉門市和車輛，該公司股票也接連收黑。商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)19日晚間卻大推特斯拉股票，稱「價格再也不會這麼便宜了」。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，自川普今年1月上任總統後，特斯拉股價開始下跌，較12月高點下跌了50%以上，市值蒸發數千億元。

盧特尼克接受福斯新聞採訪時表示，「如果你想在今晚的節目中學點東西的話，那就是買特斯拉。真是難以置信，這公司的股票這麼便宜，價格再也不會這麼便宜了。」盧特尼克受訪時，福斯新聞正播放特斯拉電動車被焚燒的畫面。

盧特尼克稱，當人們了解馬斯克正在開發的東西、正在開發的機器人、正在開發的技術，人們將會夢想它並想「天哪，我應該買馬斯克的股票…我是說，誰不願意投資在伊隆．馬斯克身上呢？。」

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)被問及此番言論時，表示她認為盧特尼克只是重申川普支持像特斯拉這樣的美國企業，它們為美國人民生產很棒的產品。

政府利益衝突規則禁止聯邦雇員「利用其政府職位、頭銜或相關的任何權力來宣傳(endorse)任何產品、服務或企業」，除非是非常有限的例外情況，但盧特尼克似乎沒當一回事。川普第一任期的白宮資深顧問康威 (Kellyanne Conway)2017年因在福斯新聞上敦促觀眾去買川普長女伊凡卡(Ivanka Trump)旗下品牌的產品，而被美國官箴局(Office of Government Ethics)警告違反操守規範。

正、副總統則不受利益衝突規則約束，如川普最近便讓馬斯克在白宮草坪展出五輛特斯拉，而且還買了一輛。

特斯拉 馬斯克 川普

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