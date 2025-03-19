昔日凶案檢察官 川普槓上的法官波斯柏格獲2黨總統任命

聯邦法官波斯柏格已在華府擔任聯邦法官23年，一直受兩黨任命和支持。(美聯社)

華府 地區聯邦法院首席法官波斯柏格(James E. Boasberg)因暫時阻止川普 政府在沒有正當程序情況下，依1798年「外國敵人法」(Alien Enemies Act)驅逐委內瑞拉無證移民，成為川普總統18日呼籲彈劾的聯邦法官之一。波斯柏格現年62歲，他曾是承辦刑事重案檢察官，已在華府擔任法官23年，過去一直受到兩黨任命和支持。

波斯柏格身高6呎6吋；年輕時曾在華府著名私校聖奧爾本斯學校(St. Albans School)和耶魯大學 打籃球；他在耶魯大學獲得法學學位，之後取得牛津大學歷史學碩士學位。

2002年小布希總統任命波斯柏格為聯邦哥倫比亞特區高等法院法官，負責監督哥倫比亞特區刑事和民事案件；2011年歐巴馬總統任命他為聯邦地方法院法官。

波斯柏格是現任大法官卡瓦諾(Brett M. Kavanaugh)的耶魯大學法學院室友，一直被視為是未來大法官出缺時的可能人選之一。首席大法官羅伯茲(John G. Roberts Jr.)任命波斯柏格為外國情報監視法庭(U.S. Foreign Intelligence Surveillance Court)首席法官，任期自2020年1月至2021年5月。

波斯柏格擔任華府檢察官時期的辦公室上司基爾施納(Glenn Kirschner) ，憶起昔日指派波斯柏格處理最棘手凶殺案的過往，盛讚波斯柏格是「非凡檢察官」，「從未輸過任何一起謀殺案，且從不告訴任何人他從未輸過任何一起謀殺案。他天生就不喜歡談論自己或自己的成就。」

基爾施納說：「我認為沒有人比他更適合或更有能力應對司法獨立或美國民主面臨的挑戰。」

在司法部督察長發現聯邦調查局(FBI)調查俄羅斯干預2016年大選過程中，要求監聽川普競選顧問佩奇(Carter Page)存在大量錯誤和疏漏之後，波斯柏格負責監督改革外國情報監控法(FISA)法庭。

2023年3月，波斯柏格接任華府聯邦審判法院首席法官，負責監督涉及前總統川普的大陪審團調查糾紛，其中包括對副總統潘斯(Mike Pence)證詞的行政特權主張；上訴庭維持了他的裁決。