川普政府被指一意孤行 不理會法院判決敗訴

美國總統川普。(路透)

川普 當局想讓政府激烈瘦身，在法院遭遇一連串挫敗，但一些案件的原告指控行政單位一意孤行，不理會法院判決其敗訴。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，加州 聯邦地區法院判決，聯邦人事管理局(U.S. Office of Personnel Management, OPM)發備忘錄，開除數千處於試用期的聯邦員工，此舉為非法，應予撤銷；華府聯邦地區法院判決援外資金應該解凍，但過了數周都未見行動。

加州聯邦地區法官艾索普(William Alsup)2月27日判決，OPM用備忘錄與內部電子郵件開除其他部會局處試用期員工為「違法」、「應予撤銷」。但法官的判決，並無法讓數千名已被開除的聯邦員工恢復職位。

艾索普法官2月27日第三次下令給政府，要求政府按照他2月13日判決，把國務院、國際開發總署全面凍結的援外款項解凍。司法部 一名法律人無法跟他說明，司法部要採取哪些做法，以遵行他的命令，深感挫折的法官更進一步，下令行政當局必須在5日午夜之前解凍那些資金。政府翌日才首度回覆，說要解凍那些錢要耗時「數周」，而且一路上訴，目前最高法院首席大法官羅伯茲(John Roberts)下令中止訴訟。

西雅圖聯邦地區法官懷特黑德(Jamal Whitehead) 2月25日下令，川普暫停「聯邦難民申請計畫」(U.S. Refugee Admissions Program)的行政命令，應停止執行，法官支持原告的主張，認為該行政命令已踰越總統的權限。但是在2月27日，政府才提出一份「具體事實已變更通知」告知法官，政府與「美國天主教主教會議」(U.S. Conference of Catholic Bishops)的契約已被終止，因此原告的訴訟因由應被視為契約爭執，該交由聯邦索陪法院(Court of Federal Claims)審理。政府律師卡理利(Joseph Carilli)2月28日更加碼在審案時說，傷害關係到的是錢，主教聯合會要的是補償，一切只與錢有關。

但天主教主教會議表示，全案與使命有關，主張法官仍該有所行動，「政府違法 中止難民申請計畫，遂行其終止行動，不應該逃避公審」。