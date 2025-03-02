我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

還是加州人的驕傲嗎 In-N-Out總部將遷田納西

奧斯卡得獎名單／安卓亞布洛迪2封影帝「艾諾拉」奪5獎大贏家

川普政府被指一意孤行 不理會法院判決敗訴

編譯潘勛／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普。(路透)
美國總統川普。(路透)

川普當局想讓政府激烈瘦身，在法院遭遇一連串挫敗，但一些案件的原告指控行政單位一意孤行，不理會法院判決其敗訴。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，加州聯邦地區法院判決，聯邦人事管理局(U.S. Office of Personnel Management, OPM)發備忘錄，開除數千處於試用期的聯邦員工，此舉為非法，應予撤銷；華府聯邦地區法院判決援外資金應該解凍，但過了數周都未見行動。

加州聯邦地區法官艾索普(William Alsup)2月27日判決，OPM用備忘錄與內部電子郵件開除其他部會局處試用期員工為「違法」、「應予撤銷」。但法官的判決，並無法讓數千名已被開除的聯邦員工恢復職位。

艾索普法官2月27日第三次下令給政府，要求政府按照他2月13日判決，把國務院、國際開發總署全面凍結的援外款項解凍。司法部一名法律人無法跟他說明，司法部要採取哪些做法，以遵行他的命令，深感挫折的法官更進一步，下令行政當局必須在5日午夜之前解凍那些資金。政府翌日才首度回覆，說要解凍那些錢要耗時「數周」，而且一路上訴，目前最高法院首席大法官羅伯茲(John Roberts)下令中止訴訟。

西雅圖聯邦地區法官懷特黑德(Jamal Whitehead) 2月25日下令，川普暫停「聯邦難民申請計畫」(U.S. Refugee Admissions Program)的行政命令，應停止執行，法官支持原告的主張，認為該行政命令已踰越總統的權限。但是在2月27日，政府才提出一份「具體事實已變更通知」告知法官，政府與「美國天主教主教會議」(U.S. Conference of Catholic Bishops)的契約已被終止，因此原告的訴訟因由應被視為契約爭執，該交由聯邦索陪法院(Court of Federal Claims)審理。政府律師卡理利(Joseph Carilli)2月28日更加碼在審案時說，傷害關係到的是錢，主教聯合會要的是補償，一切只與錢有關。

但天主教主教會議表示，全案與使命有關，主張法官仍該有所行動，「政府違法　中止難民申請計畫，遂行其終止行動，不應該逃避公審」。

加州 司法部 川普

上一則

美屋礦產協議泡湯了？貝森特：現在沒和平協議沒得談

延伸閱讀

比特幣大漲10% 川普宣布將把加密幣納為「美國戰略儲備」

比特幣大漲10% 川普宣布將把加密幣納為「美國戰略儲備」
英歐領導人聯手草擬烏克蘭和平方案 爭取川普支持

英歐領導人聯手草擬烏克蘭和平方案 爭取川普支持
澤倫斯基不說英語了 未向川普道歉 但準備與美簽礦產協議

澤倫斯基不說英語了 未向川普道歉 但準備與美簽礦產協議
商務部長暗示 周二對墨西哥、加拿大關稅「可能低於25%」

商務部長暗示 周二對墨西哥、加拿大關稅「可能低於25%」

熱門新聞

川普(中)與澤倫斯基(左)的肢體動作非常激烈。(路透)

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

2025-02-28 19:51
川普政府計畫推出「金卡簽證」，未來花500萬美元，就能取得美國公民身分。(路透)

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

2025-02-25 19:40
眾院少數黨領袖傑佛瑞斯稱，共和黨推出的預算大綱將導致美國史上出現最大規模的白卡經費刪減。（美聯社）

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

2025-02-26 11:05
澤倫斯基離開白宮。美聯社

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

2025-02-28 16:54
烏克蘭總統澤倫斯基2月28日與美國總統川普的談判破裂，原定於白宮舉行的聯合記者會取消後準備上車離開。(歐新社)

傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

2025-03-01 09:26
烏克蘭總統澤倫斯基和美國總統川普當著媒體面互斥，成為白宮空前奇觀。(歐新社)

CNN評：澤倫斯基誤入川普禁區 沒做1舉動釀大錯

2025-02-28 22:45

超人氣

更多 >
方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣

方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣
豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷

豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷
綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續

綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續
波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」

波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」
百萬無證移民被ICE鎖定 將被加速遣返

百萬無證移民被ICE鎖定 將被加速遣返