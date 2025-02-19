「寄生的非法移民」班農再轟馬斯克：對美國進行怪異實驗

前白宮顧問班農批馬斯克是「寄生的非法移民」，對美國進行瘋狂的實驗。（美聯社）

總統川普 首個任期的白宮 資深顧問、保守派評論員班農(Steve Bannon)對川普的新盟友馬斯克 (Elon Musk)再度表達不滿，強烈批評這位億萬富翁為縮減聯邦政府編制並在美國獲得更大權力的努力。

「馬斯克是一個寄生的非法移民，」班農在接受英媒UnHerd訪問時指出，「他想把他的怪異實驗加諸於人們的身上並扮演上帝，完全不尊重這個國家的歷史、傳統或價值觀。」

班農似是指曾有報導說 ，南非出生、並積極反對無證客的馬斯克 ，在美國建立公司期間簽證過期。馬斯克否認指控。

民粹主義者的班農一直在利用他大受歡迎的播客節目「戰情室」(War Room)來抨擊社會上的「精英」，而隨著馬斯克和總統川普間的關係愈來愈密切，班農對馬斯克的攻擊也跟著變得愈發激烈。

在上個月川普就職前，班農稱馬斯克是「邪惡的人」，並矢言要阻止他自由出入白宮。在政府交接期間，馬斯克雖因太常在海湖莊園而惹惱川普，不過在川普就職後，卻成執行行政令削減聯邦政府支出和裁員的得力助手。

班農在最新訪問中說，川普很顯然把馬斯克當做穿甲榴彈重擊政府，但也形容馬斯克的工作「如同表演」，並抱怨馬斯克未把炮口轉向與馬斯克的私人公司簽有許多合約的國防部。

班農曾告訴川普的支持者，說馬斯克不值得信任，並認為總統川普和認同他與他「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的這名億萬富翁之間，存在「原則性的鴻溝」。

班農在以馬斯克、Meta執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)和其他科技大佬為主的最新一期的播客中說，「我們會擊敗這些人的」。

不過，總統川普曾多次表示支持馬斯克以及他率領政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)所做的努力。