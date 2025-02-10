上任才3天… 消費者金融保護局代局長 將關總部

消費者金融保護局代理局長沃特下令，停止一切監管行動，總部將在近期內關閉。圖為該局門口的標誌。(路透)

總統川普 上任後積極推動政府瘦身並瞄準消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau，CFPB)，新任代理局長沃特(Russell Vought)下令總部辦公室即將關閉，意味著將有數以百計員工失業。

根據華爾街日報(WSJ)報導，前白宮預算管理局(Office of Management and Budget，OMB)局長沃特7日才被任命為CFPB代理局長，短短三天就下令結束CFPB業務。

CFPB首席營運長馬丁尼茲(Adam Martinez)9日透過電子郵件宣布，CFPB華府總部辦公室訂於本月10日至14日關閉：「除非我們的代理局長或其指派人員另有指示，否則員工與承包商全部改為遠距工作。」

沃特這項決策明顯比聯邦財政部長貝森特(Scott Bessent)聲明更進一步，曾短暫擔任CFPB代理局長貝森特當時只要求CFPB暫停啟動新調查並禁止核准或發布任何決策。

由於CFPB運作皆由聯準會 (Fed)資助，沃特8日即透過X發文坦承：「已通知聯準會，CFPB不會提領下一筆尚未撥款的經費。」

報導指出，全球首富馬斯克 (Elon Musk)領導的政府效率部(DOGE)本月初派員進入CFPB辦公室並取得登入各系統的「唯讀」權限；7日馬斯克在X發文：「CFPB RIP」並標註墓碑符號，提前預告撤除CFPB勢在必行，於是CFPB官網幾乎停擺並撤除X官方帳戶。

CFPB在2024年金融機構督導名單包刮：摩根大通(JPMorgan Chase)、花旗集團(Citigroup)、美國銀行(Bank of America)、高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)等大金融集團，而且在前總統拜登任內，CFPB在局長邱普拉(Rohit Chopra)主導下，不時對大型銀行比手畫腳，早已引發金融界不滿，結果川普一上任就在本月1日解除邱普拉職務。

民主黨籍聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)透過X痛批沃特「為大銀行與大企業欺騙客戶而大開綠燈」並強調：「共和黨無法在國會或法庭上撤除CFPB，他們肯定會再失敗。」