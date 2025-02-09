馬斯克終極目標：政府瘦身、控制數據、用電腦取代人力

川普總統最親密盟友、億萬富豪馬斯克率政府效率部(DOGE)閃電突擊華府政府機構，終極目標在痩身政府、控制數據以及用電腦取代人力。(路透)

自川普 再度入主白宮以來，他最親密盟友、億萬富豪馬斯克 率政府效率部(DOGE)閃電突擊華府 政府機構；觀察馬斯克的政府官員表示，不到三周時間，馬斯克的願景變得很清楚，他率一小批助理著手控制、自動化並大幅減少公家機構的職能，其數目就算沒有數千也有數百，終極目標在痩身政府、控制數據以及用電腦取代人力。

華盛頓郵報8日報導，馬斯克的政府效率部團隊照表操課，進擊一個又一個聯邦機構：安插效忠川普的人士進入機構高層；用電腦掃走機構內部包括機密、敏感的數據；取得金流的控制；大力刪除與川普政府目標無法完全吻合的職位及施政項目，手段有的合法，有的則不然。

政府效率部的閃電戰幾乎每一個小時都引發華府的混亂，但他們顯然精心彩排過，為廣大得多的施政目標服務：裁汰文職官員，力壓龐大的聯邦官僚體系，並把它縮減到至少20年來所未見的程度。目標在縮小政府，讓政府減少對民營企業的監督、減少公共服務，然後在美國經濟體占的分額比以往遠小得多，只是呼應總統行政命令的程度，要遠大得多。

這種閃電戰雖由馬斯克團隊領導，但廣獲川普總統及其政府高層支持；那些人對落實馬斯克下一階段任務極為重要。雖說有人已上聯邦法院抵抗、控告馬斯克，如聯邦雇員工會、一些國會人員；但馬斯克的盟友說，批評馬斯克的人低估馬斯克拆散、轉型政府建制的才華。

馬斯克的老友、投資者皮謝瓦(Shervin Pishevar)表示，紊亂經常能誕育新秩序、新體制、新典範。華府不曉得如何應對那些拒絕按他們規則去玩的人；川普及馬斯克是兩股不同的狂風暴雨，但有大多數人民的支持；川普代表政治，馬斯克代表科技；兩人一樣，正拆散同一部正在腐朽的政治結構體。

截至目前，這場狂風暴雨已引起深深焦慮。華府地區聯邦法官7日雖不願阻擋DOGE取用勞工部的數據，但表示深深憂慮年輕的政府效率部員工，「就處理機密資訊從沒受過訓練」，卻取用「千百萬國人的就醫及財力紀錄」。紐約地區聯邦法官8日暫時阻擋政府效率部員工取用財政部的敏感支付系統，認為有「傷害無法彌補之虞」。