川普預告開徵「對等關稅」 中國、印度、台灣可能中槍

美國總統川普7日預告，本周將宣布對多國開徵「對等關稅」。 （路透）

美國總統川普 7日預告，本周將宣布對多國開徵「對等關稅 」，雖未直接透露會受影響的國家，但MarketWatch網站報導，川普可能鎖定對美享有較大貿易逆差的國家，可能目標包括中國、印度 和台灣等美國貿易夥伴。

對等關稅是川普第一任和去年總統選戰時的一項關鍵議題，也是華府智庫傳統基金會「2025計畫」的一部分，該部分由川普的高級貿易與製造顧問納瓦羅撰寫。據納瓦羅的分析，對美國而言，頭號優先開徵對等關稅的國家應是中國和印度，這兩國位於「紅區」。

其次是「黃區」的歐盟、泰國、台灣及越南，他們都對美享有非常大的貿易順差；第三層目標則是日本與馬來西亞。

納瓦羅在該部分寫道，若川普在2019年呼籲的一項措施「美國對等貿易法案」得以實施，那川普很可能必須優先與哪些國家談判，而可能的目標是那些對美國享有較大貿易順差並徵收較高關稅的國家。

據美國資料數據，去年美國前15大貿易逆差來源國，分別是中國、墨西哥、越南、愛爾蘭、德國、台灣、日本、南韓、加拿大、印度、泰國、義大利、瑞士、馬來西亞及印尼。

川普在2023年6月重申支持對等關稅，若印、中或任何國家對美製商品課100％或200％關稅，「那我們將對他們課一模一樣的關稅」，以牙還牙，以關稅還關稅。