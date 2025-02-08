川普又放話 下周將對多國開徵「對等關稅」

貿易戰升級？川普總統表示下周會對更多國家宣布「對等關稅」，確保美國受到平等對待。（歐新社）

總統川普 的貿易戰升級，宣布自下周起針對多國課徵對等進口關稅 ，以確保美國獲得公平對待，希望有助於解決聯邦財政吃緊問題。

根據政治新聞網站Politico報導，川普7日在美日元首記者會宣布其關稅措施全面升級：「我將在下周宣布此項互惠貿易(關稅)，以便我們與其他國家可以平起平坐，我們不要更多、但也不要更少。」

川普先前即揚言要對貿易逆差國家一律課徵10%或20%進口關稅，並強調課徵關稅是唯一的公平做法：「他們向我們收費，我們也向他們收費，這是同樣的事情，我正朝著這個方向前進，而非採用固定費率關稅。」

路透報導，長期歐盟對美國進口汽車徵收10%關稅，遠高於美國2.5%關稅，早就讓川普相當不滿並抱怨歐洲「不接受美國汽車」；歐洲每年有數百萬輛汽車運往大西洋西岸銷售，不過美國對皮卡車課徵25%進口關稅，因為皮卡車正是通用(General Motors)、福特(Ford)與Stellantis等底特律車廠的金雞母。

還有聯邦商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)也曾表達對印度 高關稅的憂心，根據世貿組織(WTO)資料顯示，美國貿易加權平均關稅稅率約2.2%，然而印度則為12%、巴西6.7%、越南5.1%，歐盟為2.7%。

三位知情人士透露6日白宮舉行的預算會議，川普與資深幕僚向國會共和黨人表示，對外國產品課徵高關稅，有助於延長川普2017年任內實施的減稅政策，同時預算分析師認為，高關稅可以為危機重重的美國債務挹注數兆元財源，儘管近年來關稅僅佔年收入2%左右。

本月1日川普宣布對鄰國加拿大與墨西哥徵收25%進口關稅，不過因為投資人群起反彈而宣布延後一個月實施，不過2月份美國消費者信心指數跌至七個月來最低點，加上消費者普遍認為高關稅政策只會導致居高不下的通膨持續惡化，讓有選票壓力的國會共和黨人開始立場軟化。