美國際開發總署若關閉 英媒分析：中國或填補外交空缺

美國國際開發總署(USAID)將被川普政府裁撤。圖為USAID與埃及官方合作修建埃及當地老醫院。(路透)

美國國務卿魯比歐3日宣布暫代美國國際開發總署（USAID）署長，暗示更進一步了解USAID活動以做好接管準備，這是川普 政府針對援外機構的最新打擊。金融時報描述，一旦USAID被併入國務院 ，這將意味著資金減少，恐怕傷害國際人道工作，並且讓中國填補因美國退出所留下的空缺。

路透報導，川普政府3日上午無預警關閉USAID總部，下令員工在家遠距辦公。稍後，國務院聲明，魯比歐暫代署長是「在控制和了解機構活動上的過渡步驟」，這是將USAID併入國務院的最新跡象。

金融時報描述，USAID數百名官員失去電郵訪問權，數十名官員被停職。

USAID是一個獨立機構，在全球擁有約1萬名員工，負責管理美國的對外援助和發展計畫。前總統拜登已將USAID署長提升為國家安全委員會成員。

另外，參與針對USAID行動的政府效率部領導人馬斯克 稱獲得美國總統川普支持關閉機構。

不過，政治新聞網Axios報導，川普尚未就USAID的未來發表官方聲明，並且3日在白宮告訴記者，馬斯克未經「我們的批准不能也不會做任何事」。他補充，「只要我們認為存在衝突或問題，就不會讓馬斯克靠近」。

Axios指出，馬斯克宣布關閉USAID時，魯比歐正在國外出訪中南美國家。

USAID突然被關閉也引爆民主黨人不滿，稱此舉違憲，兩名民主黨參議員揚言封鎖國務院官員任命以示抗議。