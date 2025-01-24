我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為什麼新加坡人喜迎川普回歸？民調曝2點與川普超合拍

洛杉磯野火重創後 附近中餐廳不敢收現金

想讓川普再當一任總統 共和黨議員提案修憲

編譯梁采蘩／即時報導
川普總統第二任期位子都還沒坐熱，共和黨就有國會議員提案修憲，讓川普能當第三任總統，稱此舉是為了讓國家「能延續我們急需的大膽領導力」。(路透)
川普總統第二任期位子都還沒坐熱，共和黨就有國會議員提案修憲，讓川普能當第三任總統，稱此舉是為了讓國家「能延續我們急需的大膽領導力」。(路透)

川普總統第二任期位子都還沒坐熱，共和黨就有國會議員提案修憲，讓川普能當第三任總統，稱此舉是為了讓國家「能延續我們急需的大膽領導力」。

國會山莊報（The Hill）報導，美國憲法第22修正案規定，任何人不得競選第三個總統任期。

田納西州共和黨眾議員歐格斯（Andy Ogles）23日提案建議改成：「任何人不得當選總統超過三次，不得在連續兩個任期後再當選任何額外任期。此外，任何曾擔任總統或代理總統職務超過某一任期兩年的人士，不得當選總統超過兩次。」

去年11月勝選後，川普前往華府拜會眾議院共和黨議員，曾開玩笑提到競選第三個任期的可能性。他說：「我想我不會再選了，除非你們做點什麼，除非你們說：『他太棒了，我們必須想辦法解決這問題。』」會後，共和黨議員們都表示川普不是認真的，他們都一笑置之。

歐格斯在聲明中則表示：「川普總統的英明領導，與美國人在過去四年經歷的混亂、痛苦和經濟衰退形成鮮明對比。他已證明自己是現代歷史中，唯一能夠扭轉國家頹勢並重現美國輝煌的人物，因此必須給他足夠的時間來實現這個目標。」

然而，修改或廢除美國憲法第22修正案的難度極高；該法被視為防止權力過度集中的關鍵保障。修憲案由國會提出後，必須在參眾兩院分別獲得三分之二多數票通過。雖然共和黨目前掌控國會，但要達到三分之二的門檻，需要跨黨派支持，這在當前政治環境幾乎不可能。

共和黨 川普 田納西州

上一則

美中貿易戰可避免？ 川普：寧可不動用關稅對付中國

延伸閱讀

為什麼新加坡人喜迎川普回歸？民調曝2點與川普超合拍

為什麼新加坡人喜迎川普回歸？民調曝2點與川普超合拍
美中貿易戰可避免？ 川普：寧可不動用關稅對付中國

美中貿易戰可避免？ 川普：寧可不動用關稅對付中國
川普下令 解密剩餘甘迺迪、金恩遇刺檔案

川普下令 解密剩餘甘迺迪、金恩遇刺檔案
馬斯克潑AI計畫冷水嗆沒錢 川普不以為意：單純討厭某人

馬斯克潑AI計畫冷水嗆沒錢 川普不以為意：單純討厭某人

熱門新聞

川普就任美國第47任總統。（美聯社）

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

2025-01-20 12:47
查克柏格(中)的妻子普莉希拉‧陳(左)套裝正面都是全釦子，連脖子都包得密不透風，桑契斯(右)內搭是性感白色蕾絲低胸馬甲。(路透)

貝佐斯未婚妻低胸馬甲搭白外套 查克柏格眼睛不知道該放哪

2025-01-20 22:32
川普(右)、范斯宣誓成為總統及副總統。(路透)

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

2025-01-20 13:09
川普總統與白宮國安顧問沃茲計畫重新整理國安隊伍。圖為拜登與賀錦麗2023年與國安團隊在白宮戰情室開會。(美聯社)

川普大報復 不忠者恐失退休金、被查稅 連護照都難更新

2025-01-22 22:10
川普上任第二天即火速開除上千名官員，包括第一位女性海岸防衛司令費根上將。（美聯社）

川普一上班就火速開除逾千前朝官員 包括女司令、名廚

2025-01-22 05:08
原本排定要將難民接往美國的班機現已全面取消。(路透資料照)

國務院備忘錄：已排定載運難民來美的班機全面取消

2025-01-22 09:12

超人氣

更多 >
可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策

可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策
「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌

「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌
新研究：這項身體變化 提早9年預警失智症

新研究：這項身體變化 提早9年預警失智症
ICE波城執法 逮捕8人過程全都錄

ICE波城執法 逮捕8人過程全都錄
專家：未來5年 這7州房市表現恐最糟

專家：未來5年 這7州房市表現恐最糟