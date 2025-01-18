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最高法院裁定禁令合憲 TikTok：19日被迫關閉

記者陳熙文／華盛頓報導
最高法院17日裁決，維持國會通過TikTok「不賣就禁」的法令，拜登政府表明由新任總統川普決定是否執行。（路透）
最高法院17日裁決，維持國會通過TikTok「不賣就禁」的法令，拜登政府表明由新任總統川普決定是否執行。（路透）

最高法院17日駁回TikTok的上訴，裁定維持TikTok「不賣就禁」的法令，於19日生效。白宮隨後宣布，拜登政府將交由下一任政府來執行；總統當選人川普則表示，近期將針對TikTok做出決定。

拜登交新政府執行 川普：近期決定

TikTok則在17日晚間聲明指出，除非拜登政府立即提供明確指示，否則TikTok即於19日被迫關閉，停止服務。

最高法院認為TikTok的禁令不涉及憲法保障的言論自由，主要是資料蒐集可能危及國家安全。拜登與川普都顯示給予TikTok續命的機會，至於以何種方式執行，尚待研究；至於禁令即將於周日（19日）生效，對使用者會產生什麼影響，也不明朗。

在此之前，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）17日指出，拜登總統近幾個月來對TikTok的立場非常清楚，認為美國人民可以使用TikTok，但TikTok必須是由美國公司，或其他符合國家安全、弭平國會擔憂的公司所擁有。

不過，尚皮耶表示，基於法令生效的時間點，拜登政府明白法令必須由下一任政府來執行。

對於判決結果，川普在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，最高法院的決定在預料之中，並呼籲大家應尊重最高法院的決定。

川普表示，他近期將對TikTok做出處置，但他必須花時間釐清狀況，「敬請大家期待」（stay tuned）。

拜登去年4月簽署由兩院通過的法案，限期TikTok母公司字節跳動（Bytedance）在今年1月19日前出售TikTok，否則必須下架。

TikTok在去年法案通過後提出上訴，認為該法違反美國憲法所保護的言論自由，不過遭到法院駁回，TikTok最後訴諸最高法院；最高法院並在今年1月10日舉行聽證會。

川普則在去年由律師代為向最高法院提出法律文件；內容指出，川普反對在此時禁止TikTok在美國營運，並尋求其上任後透過政治方法來解決問題。

川普對TikTok的態度反覆，他曾在去年美國大選期間使用TikTok來吸引年輕選民，也聲稱會「拯救TikTok 」，不過川普在2020年8月曾簽署行政命令禁止TikTok，認為TikTok影響國安，但遭聯邦法院擋下，未能生效。

TikTok 川普 拜登

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