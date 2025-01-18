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最高法院裁定禁TikTok不違憲 後續重點一次看

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TikTok執行長周受資發短片 感謝川普承諾找到解決方案

編譯廖振堯／綜合報導
TikTok在美國的執行長周受資在最高法院裁定TikTok禁令合憲後，透過影片發言感謝即將就任總統的川普承諾會找到解決方案。(路透)
TikTok在美國的執行長周受資在最高法院裁定TikTok禁令合憲後，透過影片發言感謝即將就任總統的川普承諾會找到解決方案。(路透)

川普在競選期間矢言要「拯救」社群平台TikTok，曾請求最高法院裁定延遲執行「不賣就禁」法律，以便他上任後能夠透過談判達成協議。而拜登政府已決定不會在19日執行法律，因此TikTok的命運確實落到川普手中，該公司執行長周受資也在TikTok發短片感謝川普大力相挺。

國會山莊報(The Hill)報導，周受資在短片中表示他代表TikTok全體員工、全國所有用戶，感謝川普總統致力於合作、找到讓TikTok在美國繼續營運的解決方案，「此舉堅決捍衛了第一修正案、也反對了任意審查」。

周受資稱非常感激和高興，能得到一位真正了解該平台的總統的支持，「他利用TikTok表達自己的想法和觀點，與世界建立聯繫，在此過程中產生了超過600億次的點擊數」。川普第一任期也基於國安考量曾有意封殺TikTok，但2024年大選卻靠著它向年輕選民拉票有成，因此改變立場贊成讓TikTok繼續在美國營運。

周受資最後向所有美國用戶致謝，「你們讓TikTok社區如此豐富多彩、充滿活力，每天都給我們帶來驚喜和快樂。請放心，我們將盡力確保平台蓬勃發展，成為您發揮無限創造力和發現有趣事物的線上天地，以及靈感和快樂的泉源」。

TikTok去年12月16日向最高法院上訴，最高法院本月17日裁定TikTok禁令並不違憲，按原計畫應於拜登政府的最後一日生效。白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)表示「考量到時間因素，本屆政府認識到實施該法的行動必須落到周一上任的下屆政府身上」。

川普17日在社群網路「真實社群」(Truth Social)上表示，最高院的裁決在意料之中，「每個人都必須尊重它。而我將在不久後做出對TikTok的決定，但我必須撥出時間檢視，請持續關注！」

TikTok 川普 拜登

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