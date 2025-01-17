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川普就職禮星光遠勝8年前 「垃圾車遊行」料成亮點

編譯莊瑞萌／綜合報導
先前在拜登總統批評「垃圾」後，川普穿上清潔人員背心坐上垃圾車，反諷拜登的攻擊。而垃圾車也將成為川普就職典禮的一大亮點。(路透)
先前在拜登總統批評「垃圾」後，川普穿上清潔人員背心坐上垃圾車，反諷拜登的攻擊。而垃圾車也將成為川普就職典禮的一大亮點。(路透)

這次川普的就職典禮慶祝活動眾星雲集，包括歌手與好萊塢影星以及科技大廠執行長等人都將蒞臨捧場。曾替川普競選活動炒熱話題的「垃圾車」也會在遊行時登場。

據每日郵報(Daily Mail)，新任總統川普與第一夫人梅蘭妮亞‧川普(Melania Trump)將參加三場官方舞會，而就職周末期間，還會有一系列派對與活動接連登場。與八年前相比，這次有更多音樂人願意參與川普的就職相關活動，演出陣容包括凱莉安德伍(Carrie Underwood)、蓋文．迪克羅(Gavin DeGraw)與傑森·阿爾丁(Jason Aldean)等人，為典禮增添星光熠熠氣息，饒舌歌手史努比狗狗(Snoop Dogg)則將出席17日晚上的就職盛宴「Crypto Ball」擔任主秀。

科技界的重量級人物也將齊聚華盛頓，包括馬斯克(Elon Musk)、查克柏格(Mark Zuckerberg)、貝佐斯(Jeff Bezos)與TikTok執行長周受資等人也已獲邀與會。

演唱經典MAGA歌曲「YMCA」與「Macho Man」的「鄉巴佬合唱團」(Village People)，則將全程活躍於各項活動中。川普邀請該樂團於19日下午在Capital One體育館表演，同場還有Cyrus與MAGA固定班底Kid Rock。隨後再前往參加Turning Point USA的大型派對，與電台主持人凱莉(Megyn Kelly)等人同台。

非黨派藝術倡導組織「The Creative Coalition」將於17日晚間舉辦晚宴，希望為軍事相關團體籌集資金。該組織去年曾派代表參加共和黨與民主黨全國代表大會。

晚宴的主辦委員會則包括影集「國務卿女士」(Madam Secretary)演員提姆·達利(Tim Daly)以及「絕命毒師」(Breaking Bad)的狄恩·諾里斯(Dean Norris)等。至於好萊塢影星梅爾·吉勃遜(Mel Gibson)已透過經紀人表示他不會出席活動，支持川普的演員丹尼斯·奎德(Dennis Quaid)的公關則保持低調表示，「這是個私人決定。」

去年競選期間，喜劇演員托尼·亨奇利夫(Tony Hinchcliffe)在川普的造勢活動上，將波多黎各稱為「漂浮的垃圾島」引發公憤，隨後造成拜登失言稱川普所有支持者是「垃圾」。雖然白宮緊急澄清，拜登當時只是針對亨奇利夫，但這番言論迅速在網路上引發熱議，聲勢還蓋過當時賀錦麗(Kamala Harris)的競選活動。因此，垃圾車這次也確定會出現在川普就職遊行活動上。

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