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以哈停火川普、拜登誰是功臣？邀功 以總理這樣說

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拜登政績雖獲黨內肯定 因川普的2次勝利變暗淡

編譯莊瑞萌／綜合報導
2021年1月20日拜登(左一)與賀錦麗(右)宣誓就職，拜登下周一即將卸任，結束拜登時代，他與卡特一樣，都是只做一任的總統。（美聯社）
2021年1月20日拜登(左一)與賀錦麗(右)宣誓就職，拜登下周一即將卸任，結束拜登時代，他與卡特一樣，都是只做一任的總統。（美聯社）

針對即將卸任的總統拜登，多數民主黨議員雖肯定其在總統任內的表現，但川普兩次成功入主白宮，讓拜登的施政表現為之黯淡。

據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，對於去年拜登選輸川普，民主黨德州聯邦眾議員杜蓋特(Lloyd Doggett)認為，黨內幾乎所有擔任公職的人都對這次他所謂的「災難性敗選」負有一定責任。「就政績而言，拜登總統確實有許多成功之處值得肯定，」他說，「但如果他能在一年前就退出，讓我們有更大的機會阻止川普復出、避免川普對我們國家造成的傷害，那才會是他最重要的成就。」

當民主黨人檢討到底是哪裡出了問題，在國會那些曾經幫忙敦促拜登退出2024年競選的人當中，依舊肯定拜登的成就。眾議員逵格利(Mike Quigley)說，「就當時美國所走的方向來看，他至少在四年之內挽救了我們的民主。」

不過，也有許多人相信拜登若更早行動，或許會帶來不同結果。2019年，拜登曾說過，他相信歷史將把川普四年的總統任期以及他所秉持的一切，視作「一段異常的時期」。拜登參選隱含著民主黨的期待，就是雖然川普暫時改變了政治生態，只要擊敗他，或許就能把一種相對文明的政治氛圍重新帶回美國。

但如今川普重回白宮，他不僅克服多項起訴和擊敗一些年輕的共和黨初選對手，還在遭遇兩次暗殺未遂之後成功贏得這次大選，從這個角度而言，許多選民選擇了與拜登截然不同的美國願景。

在去年6月前，民主黨領袖對拜登的年齡及連任勝算並不擔心，甚至按照拜登的建議對黨內初選制度進行重大改革，直到6月27日那場導致拜登退選的辯論表現之後，情勢才急轉直下。

綜觀拜登任內對內對外的施政雖立下佳績，但通貨膨脹的問題蓋過了他在經濟領域的其他成就，邊境與移民問題以及從阿富汗慌亂撤軍，都在他要求民主黨支持自己競選連任時成為重大包袱。

共和黨議員莫雷諾(Bernie Moreno)甚至將川普最後成功捲土重來的功勞歸於拜登，「對川普總統而言，拜登是他碰過最好的事，因為拜登讓全國看清楚左派有多瘋狂。」

拜登任內大事 資料來源：紐約時報
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