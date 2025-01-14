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邊罵官員邊給裝備 馬斯克現身災區供電動車隊、星鏈設備

記者顏伶如／綜合報導
科技大亨馬斯克。(美聯社)
科技大亨馬斯克。(美聯社)

紐約時報13日報導，身為全球首富的科技大亨馬斯克(Elon Musk)連續幾天批評加州野火，12日突然現身受到大火嚴重摧毀的寶馬山花園社區(Pacific Palisades)，出動資援協助救災。

馬斯特提供特斯拉(Tesla)電動卡車(Cybertruck)車隊給當地消防隊使用，車上均配備太空探索科技公司(SpaceX)衛星網路設備，並在災難應變中心聽取私人簡報。

社群媒體X平台帳號@DiligentDenizen分享電動卡車車隊經過的短片並發文寫道：「馬斯克把星鏈(Starlink)裝備交給寶馬山花園的消防隊員之後，剛剛開車經過。」發文寫道：「讓人欽佩。我必須說，我對這人的尊敬，每天都增加一些。」

紐約報導，馬斯克親自參與備受爭議災難事件已有諸多前例，包括承諾提供經費解決密西根州佛林特(Flint)居民的污水問題，打造迷你潛水艇搶救受困溶洞的泰國少年足球隊，新冠疫情爆發初期則為染疫病患研發呼吸器；馬斯克12日出現在寶馬山花園社區支援救災，將電動卡車車隊交給消防機關。

馬斯克12日在X發文寫道，將把裝有星鏈設備與免費無線上網裝置的電動卡車，提供到洛杉磯與馬里布(Malibu)附近最有需要的地區。

這波加州山林大火7日發生以來，馬斯克多次在X發文批評野火，直指加州多元化政策、移民政策與包括州長紐森(Gavin Newsom)在內的民主黨官員都是罪魁禍首。

不過，馬斯克12日在寶馬山花園社區的表現則走外交路線，把手下公司提供的資源交給消防隊及緊急救難人員。

特斯拉透過X發表聲明說，派出八輛裝有星鏈網路設備的電動卡車，並提供移動式電動車充電站，以及能讓電子產品、電器用品充電的可攜式電池。

紐約時報報導，馬斯克連續幾天批評加州野火處理失控，12日突然現身寶馬花園社區，到...
紐約時報報導，馬斯克連續幾天批評加州野火處理失控，12日突然現身寶馬花園社區，到當地消防隊提供星鏈衛星網路設備給社區。(路透)

馬斯克 加州 特斯拉

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