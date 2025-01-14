跨年夜煙花復燃？洛杉磯大火被疑發現與先前撲滅同區域

這張組合衛星照顯示加州洛杉磯沿岸的寶馬花園社區在經歷這次大火前後的對比。上圖為2024年10月20日的災前照，下圖為今年1月9日冒煙的社區。(路透)

華盛頓郵報12日報導，據其彙整的消防員無線電通話紀錄、目擊者證詞及衛星圖像，始於7日的洛杉磯斷崖大火(Palisades Fire)，很可能肇因於元旦1場小山火 的復燃。

華郵 依其掌握的前述資料，研判這波洛杉磯野火中的斷崖山火，很可能是其附近一場元旦山火死灰復燃引起。專家認為，在風勢助長下，一度被撲滅的山火，再次復燃的可能性並不低。

未熄滅山火 可悶燒10天

紐約州的雪城大學教授班狄克斯(Jacob Bendix)指出，他2018年的一篇論文就寫道，未完全熄滅的山火在因風勢而復燃前，可悶燒達10天。

消防專家表示，數英畝山火的火勢相當大，即使撲滅，也很難確保已完全冷卻，這通常需消防員以人力排查火場與災區。但鑒於消防隊常人手不足，又要處理火災以外的各類型事故和緊急情況，故實際上執行排查並非易事。

華郵調查報導分析衛星圖像、無線電通訊記錄、影片以及相關訪談後發現，致命的寶馬山野火起於消防隊先前撲滅火災的相同區域。而對第二次火災的應對速度相對緩慢，導致火勢迅速擴大，成為加州歷史上最具破壞性之一的山火。

強風拖救援 居民靠自救

居民對消防隊的應對速度表達不滿。住戶瓦倫丁(Valentine)對華郵表示，此次寶馬山野火爆發時，消防隊的反應比跨年 夜火災時慢得多。跨年夜火災時，反應迅速且高效，但這次卻因強風拖延了救援。

他與妻子分別於當天相隔30分鐘致電洛杉磯消防局(LAFD)，但由於電話線路忙碌，無法立即接通。同時，消防隊正在處理城市其他地區的兩起緊急情況，無法立即調派資源。此外，一架攜帶水的直升機也因強風無法早期投入救火。

根據瓦倫丁的估計，火災開始約45分鐘後才有直升機抵達現場，但並未攜帶水。他在當晚親自到鄰近住戶幫忙灑水滅火，不幸摔下梯子，導致多處燒傷並傷到背部。

洛杉磯地區早在野火爆發前幾天便發布了強風與乾旱警報，這種天氣條件極易引發火災復燃。柏克萊加大(UC Berkeley)機械工程及火災科學專家戈爾納(Michael Gollner)表示，「我們知道火災有可能從陰燃狀態重新轉為明燃。一周內的前火災殘餘物再次復燃並引發新火災是完全可能的。」

該報取得的衛星影像顯示，寶馬山野火發生約20分鐘後，煙霧的起點與跨年夜火災在聖塔蒙尼卡山脈天梅斯卡山脊(Temescal Ridge)留下的燒痕重疊。跨年夜的火災因無風僅緩慢蔓延四英畝，雖如此，仍耗時超過四小時才完全控制住。

先聞煙火聲 後看見火光

一名名為赫爾維茲(Darrin Hurrwitz)的登山者表示，他在火災爆發前一小時曾在起火地點附近聞到煙味，但隨後氣味消失，於是繼續行進。一位居民則憤怒地對華郵表示，整場大火的起因是跨年夜燃放煙火的「愚蠢行為」。他說，每年跨年夜都有人違規燃放煙火，凌晨時分他與家人聽見煙火聲，隨後目睹火光。

目前尚無法確定跨年夜火災是否引發了寶馬山野火。加州與聯邦調查人員正在火災第二次爆發的起點進行詳細搜查，以查明確切起火原因。