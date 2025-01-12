洛杉磯野火肆虐 趙美心：消防局跟我保證有足夠的水

聯邦眾議員趙美心。（美聯社）

大洛杉磯地區林火四起，外界擔憂消防水壓是否足夠；聯邦眾議員趙美心 (Judy Chu)12日表示，消防機構已向她保證，「有足夠的水」供消防員繼續對抗火勢。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，趙美心是加州 民主黨人，其選區包括艾塔迪那(Altadena)受伊頓山火(Eaton Fire)破壞地區，她在「面對全國」(Face the Nation)節目上表示，多起林火在「強風」中爆發，各地消防隊真的被壓垮了。

趙美心指出，當前火災並非尋常事件，許多消防栓同時動用，此外用來汲水的電力被關掉，因此本不該引發更多火災，當時發生的事就是如此，只是她相信事態現在轉好。

官方表示，近幾日燎燒過大洛杉磯不少社區的林火至少造成16人喪生、燒毀1萬2000多間建築物，讓數千人流離失所。估計本周強風會再起，與此同時，林火止息後，加州人如何重建的問題也徘徊不散。

趙美心表示，必須重建這些社區，她服務的艾塔迪那、帕沙迪納(Pasadena)有很多優美地區，過去社區生氣蓬勃，多元社區蘊藏濃厚歷史價值。人們熱愛這些地區，大家必須確保有資源供他們重建家園，以及當地的優秀小型企業。

趙美心與聯邦緊急事務管理局(FEMA)局長克瑞斯威爾(Deanne Criswell)近幾日走訪受災地區，另表示她安排加州國會議員團的其他成員視察災情，她敦促州方要確保國會願意提供必要協助，重建艾塔迪那、帕沙迪納這些地區。

趙美心表示計畫邀請眾院 議長強生、總統當選人川普訪視該區，親眼看看災情；她說眾院共和黨人已表示，有意願前來看看加州事態發展。趙美心表示，野火沒有政治屬性，不屬於任何政黨，災情影響到數以千計的人，他們被迫什麼都不帶離開家園，現在想重建，亟需協助。