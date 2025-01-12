我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭遇山火後 加州災民該遷離他處還是就地重建？

中國第1象棋大師也買棋？商業價值綁等級 讓高手花錢買贏

謠言如野火凶猛…消防員拿女手提包當水桶？假的

編譯陳韻涵／即時報導
網上陰謀論稱，洛杉磯消防員用手提包救火；實際上，這是救火方式之一。圖為俄勒岡州消防員用帽子舀水，灌進水袋準備救火。(美聯社)
網上陰謀論稱，洛杉磯消防員用手提包救火；實際上，這是救火方式之一。圖為俄勒岡州消防員用帽子舀水，灌進水袋準備救火。(美聯社)

洛城大火，謠言如火勢般凶猛蔓延；滅火與破除謠言同樣困難，大量假訊息迫使政府分散人力因應。

華爾街日報(WSJ)報導，洛杉磯消防局局長史考特(Erik Scott)目前負責全國最緊迫的任務之一，在美史上破壞性最強的都市火災中，釐清並發布準確的公共資訊。

洛城林火遭遇一個意想不到的新敵人：瓊斯(Alex Jones)，他是全球上最惡名昭彰的陰謀論者之一。瓊斯在昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」發文寫道，洛杉磯消防員正使用女性手提包當水桶來滅火，因為官員把相關設備捐給烏克蘭，該貼文的瀏覽次數高達2900萬次。

洛市消防局(LAFD)公共資訊官員史考特很快公開說明，這些「手提包」其實是消防員日常攜帶的帆布袋，用於撲滅小火，因為這比拉出和連接軟水管更便捷。

史考特11日表示，「我們正努力對抗洛杉磯史上破壞性最強的天災，追蹤或揭穿社群媒體謠言耗費大量人力與時間，讓我們無法專注於更重要的工作。」

網路上的假訊息迅速傳播，迫使全國公務員在社區面臨危機的同時，不得不接手新工作，包括謊言、真假參半的訊息和陰謀論，有些很扯，有些令人猜疑。

這些滿天飛的謠言已成為近期重大緊急公共事件的一環，從颶風海倫(Hurricane Helene)到拉斯維加斯的特斯拉(Tesla)汽車爆炸事件皆然。

官員在天災、眾人關注的犯罪和移民相關議題等爭議事件發酵期間，逐漸主動闢謠，但社群媒體卻放寬使用者可發布的內容限制，讓官員的任務更具挑戰性。

 巧合的是，洛杉磯火災發生同日，臉書(Facebook)母公司Meta平台宣布結束事實查核並取消臉書和Instagram上的言論限制，以「恢復言論自由」。

特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)自2022年收購推特以來，便裁減內容政策職位，放寬更名「X平台」上的內容限制，且馬斯克本人也不斷發布熱門議題相關、具煽動或陰謀性質的內容。

曾協助州政府破除假消息的外部資訊專家海恩斯(Brian Haines)表示，「我們能做的就是告訴大眾我們所掌握的準確消息，我們深諳民眾可能不信任政府，但若不把風向轉向真相，謊言就會占上風。」

洛杉磯 特斯拉 馬斯克

上一則

摩根大通執行長：川普是個談判人 關稅有助解決競爭與國安議題

下一則

川普上任倒數／關稅當武器 將反挫美經濟

延伸閱讀

矽谷新貴vs.基本教義派 川普2.0內閣權力衝突隱憂

矽谷新貴vs.基本教義派 川普2.0內閣權力衝突隱憂
因「新疆議題」槓中國及馬斯克 魯比歐提名聽證面臨硬仗

因「新疆議題」槓中國及馬斯克 魯比歐提名聽證面臨硬仗
向SpaceX下戰帖 藍源定13日首次發射軌道運載火箭

向SpaceX下戰帖 藍源定13日首次發射軌道運載火箭
馬斯克自稱電玩高手 玩家：疑似找人代打或鑽漏洞

馬斯克自稱電玩高手 玩家：疑似找人代打或鑽漏洞

熱門新聞

加州洛杉磯遭野火肆虐卻缺水救災，握有加州最大水資源的億萬富豪瑞斯尼克夫婦引發大眾撻伐。（截圖自X／@G0DParticles）

洛杉磯野火狂燒沒水救 富豪夫婦把持92%用水量掀撻伐

2025-01-12 00:05
第一排由左至右是拜登和賀錦麗夫婦，川普夫婦坐在第二排最右邊。(美聯社)

最後的蔑視？卡特葬禮上 賀錦麗把川普當空氣

2025-01-09 20:21
川普一直要求延後或取消對他封口費案的判決，但大法官9日依然駁回，紐約法院今天(10日)將如期宣判。（美聯社）

大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判

2025-01-10 04:58
後任總統川普7日在海湖莊園召開他當選後的第二場記者會。(美聯社)

川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣

2025-01-07 13:03
加拿大總理杜魯多。(路透)

杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼

2025-01-06 13:20
川普在海湖莊園舉行記者會，80分鐘的談話讓全球友邦頗為感冒。(美聯社)

川普80分鐘記者會說了什麼？ 五要點一次看

2025-01-07 20:23

超人氣

更多 >
洛杉磯野火狂燒沒水救 富豪夫婦把持92%用水量掀撻伐

洛杉磯野火狂燒沒水救 富豪夫婦把持92%用水量掀撻伐
3生肖女脾氣暴最難哄 屬虎情緒化、她太敏感易有紛爭

3生肖女脾氣暴最難哄 屬虎情緒化、她太敏感易有紛爭
美國安部與中方合作 已包機遣返500中國無證客

美國安部與中方合作 已包機遣返500中國無證客
賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者

賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者
趙麗穎奪獎超幽默 我貢獻了「微薄」熱度 全場笑翻

趙麗穎奪獎超幽默 我貢獻了「微薄」熱度 全場笑翻