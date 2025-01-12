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史上最慘 洛杉磯林火財損上看1500億 火勢轉向人口稠密區

編譯陳韻涵／綜合報導
洛杉磯市西緣的斷崖林火11日朝新的方向延燒，迫使當局發布疏散令，範圍涵蓋布倫塢社區的大部分區域和聖費南多谷山麓，預計死亡人數可能會進一步攀升。(路透)
洛杉磯市西緣的斷崖林火11日朝新的方向延燒，迫使當局發布疏散令，範圍涵蓋布倫塢社區的大部分區域和聖費南多谷山麓，預計死亡人數可能會進一步攀升。(路透)

風勢助長洛杉磯林火火勢蔓延，火災延燒方向轉向人口稠密地區，當局11日再發撤離令，名人區布倫塢(Brentwood)強制撤離；無情野火不僅讓當地消防員疲於奔命，目前已知居民中13人死、13人下落不明，萬餘棟建築損毀，初步財產與災害損失上看1500億元，林火尚未控制就已成為史上災損最慘重的天災。

路透報導，7日以來相繼發生的六場野火焚毀洛杉磯郡多個社區，至少13人喪生、超過1萬2000多棟建築物受損或全毀；一旦消防隊員撲滅火勢並能安全的逐戶搜索，死亡人數可能增加。

洛杉磯每日新聞(LA Daily News)報導，因應多場野火危機，當局針對逾30萬人發布疏散警告或勒令撤離通知；大規模的強制疏散範圍西起太平洋，東至405號高速公路，南至聖維森特大道(San Vicente Boulevard)，北至恩西諾水庫。

洛杉磯市消防員11日在曼德維爾峽谷區滅火。(路透)
洛杉磯市消防員11日在曼德維爾峽谷區滅火。(路透)
洛杉磯市消防局一架飛機11日從空中噴灑化學阻燃劑滅火。(路透)
洛杉磯市消防局一架飛機11日從空中噴灑化學阻燃劑滅火。(路透)
當地居民駕車從加州405高速路撤離。(路透)
當地居民駕車從加州405高速路撤離。(路透)

洛杉磯野火11日進入第五天，六架消防直升機日夜飛行，從恩西諾水庫抽水，飛往火場滅火；截至11日上午，致命的斷崖林火(Palisades Fire)已延燒2萬2660英畝。

加州消防局(Cal Fire)表示，火勢控制率已從8%增至11%，消防大隊長霍金斯(Todd Hopkins)表示，直升機從空中滅火，且有100輛消防車駛入進曼德維爾峽谷地區灌救，但火勢仍在一夕之間蔓延近1000英畝。

10日晚，恩西諾(Encino)、塔札納(Tarzana)和布倫塢的疏散行動迅速擴大，火光染紅山稜，威脅曼德維爾峽谷(Mandeville Canyon)的房屋。

洛杉磯地方新聞台KCAL畫面顯示，曼德維爾峽谷地區至少一棟占地廣闊的林間房舍11日被火舌吞噬。

另據當地電視台KTLA報導，火勢逼近101號和405號高速公路交匯處。

加州消防局表示，疏散區域再次擴大，洛杉磯加州大學(UCLA)的學生不在疏散範圍內，校區人員高度戒備並已準備好相關必需品。

國家氣象局(NWS)表示，洛杉磯北部到東北部的風勢11日轉強，風速在傍晚及夜間達到高峰。

洛杉磯當局估計，近6000棟建築可能已在斷崖林火中損毀；霍金斯證實，已知5316棟房屋等建築和多輛汽車被燒毀，另有1萬2250棟建築物面臨威脅。

據報導，斷崖林火和南加州伊頓山火(Eaton Fire)至少已找到13具屍體。

洛杉磯郡警長盧納(Robert Luna)11日表示，伊頓火災新增兩名死者，讓該場火災的死亡人數增至八人。

洛杉磯郡法醫先前確認斷崖火災中有五人死亡，而盧納表示，仍有13人失蹤，但不清楚失蹤與死亡名單是否重疊。

多場毀滅性燒毀萬餘棟建築，包括高檔社區價值不菲的房產，現在估計財損為時過早，但各方初估這場火已成美國史上損失最慘重的火災。

氣象預報公司AccuWeather初估，迄今災損落在1350億元到1500億元不等，而去年秋季席捲東南部六州的海倫颶風災損在2250億元至2500億元之間。

洛杉磯 加州大學 南加

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